Бюллетень, кандидаты, наблюдатели: какие рекорды установили выборы

Не успели выборы начаться, а уже вошли в историю независимой Украины

Бюллетень, кандидаты, наблюдатели: какие рекорды установили выборы 2019-03-31T12:44:56+03:00 Новости Не успели выборы начаться, а уже вошли в историю независимой Украины

Президентские выборы в Украине происходят уже в седьмой раз, и, едва начавшись, сразу же вошли в историю.

Во первых, в этот украинцам представят самый длинный бюллетень – целых 80 сантиметров, – в котором будет представлено наибольшее количество кандидатов за все года независимости – 39.

Наблюдателей в этом году тоже необычайно много. Следить, чтобы выборы прошли без нарушений – и подкупа с агитацией, в частности – пожелали 139 неправительственных организаций. Кроме того, наблюдать за избирательным процессом допустили около тысячи иностранных представителей.

Напомним, что сегодня, в день волеизъявления, в Украине запрещена любая символика кандидатов.

Участки традиционно будут работать до 20:00. Результаты голосования должны обнародовать не позднее, чем через 10 дней. Если один из кандидатов наберет 50% голосов плюс один, он будет признан победителем в первом же туре. Если же меньше, то 21 апреля Центризбирком объявит второй тур.

Инаугурация нового президента должна состояться не позднее 3 июня.

Напомним, что, по данным Центризбиркома, состоянием на 11:00 явка на выборах составила 16,08%.

Кроме того, мы сообщали, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.

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