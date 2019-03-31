Бюллетень, кандидаты, наблюдатели: какие рекорды установили выборы
Не успели выборы начаться, а уже вошли в историю независимой Украины
Президентские выборы в Украине происходят уже в седьмой раз, и, едва начавшись, сразу же вошли в историю.
Во первых, в этот украинцам представят самый длинный бюллетень – целых 80 сантиметров, – в котором будет представлено наибольшее количество кандидатов за все года независимости – 39.
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Наблюдателей в этом году тоже необычайно много. Следить, чтобы выборы прошли без нарушений – и подкупа с агитацией, в частности – пожелали 139 неправительственных организаций. Кроме того, наблюдать за избирательным процессом допустили около тысячи иностранных представителей.
Напомним, что сегодня, в день волеизъявления, в Украине запрещена любая символика кандидатов.
Участки традиционно будут работать до 20:00. Результаты голосования должны обнародовать не позднее, чем через 10 дней. Если один из кандидатов наберет 50% голосов плюс один, он будет признан победителем в первом же туре. Если же меньше, то 21 апреля Центризбирком объявит второй тур.
Инаугурация нового президента должна состояться не позднее 3 июня.
Напомним, что, по данным Центризбиркома, состоянием на 11:00 явка на выборах составила 16,08%.
Кроме того, мы сообщали, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.
Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.
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