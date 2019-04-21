Бюллетени рвут и едят: в ЦИК рассказали, как проходят выборы

Наталья Бернацкая отмечает, что второй тур выборов более "чище", чем первый

Фото: AFP

Во втором туре выборов президента Украины на данный момент нарушений меньше, чем было в первом туре 31 марта. Об этом заявила на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передает корреспондент "Сегодня" из ЦИК.

"Не фиксируется системных нарушений, которые бы повлияли на волеизъявление граждан. Волеизъявление проходит свободно, демократично, прозрачно", – сказала она.

По словам Бернацкой, в Центризбирком не поступали жалобы касательно избирательного процесса, хотя есть сообщения в полицию о разных нарушениях.

Читайте также Открыто 10 уголовных производств: выросло количество нарушений на выборах

"На некоторых участках в урны для голосования бросали чистые листы бумаги, а бюллетени пытаются унести с собой. Были ситуации на этих и на тех выборах, когда бюллетени пытались есть, рвать или публично демонстрировать. Но эти случаи не являются системными. И их меньше, чем в первом туре", – подчеркнула секретарь ЦИК.

Как сообщалось, во втором туре выборов явка избирателей приближается к 50%. По состоянию на 15:00 она составила 45,26% избирателей. Лидерами голосования сегодня остаются Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдерами – Закарпатская и Черновицкая области. Однако не обходится без неприятных моментов – количество обращений в полицию с каждым часом только растет, хоть и нет серьезных проблем. В МВД сравнили нарушения на выборах в первом и втором турах.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бюллетени рвут и едят: в ЦИК рассказали, как проходят выборы". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"