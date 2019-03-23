Чего нельзя делать на выборах: запрет на маски и скандал из-за символики

Предупреждают о селфи и не советуют отвлекать членов комиссий

На участке. Эксперты не советуют надевать маски — члены комиссий должны опознать человека. Фото: 1tv.od.ua.

Чего нельзя делать на выборах: запрет на маски и скандал из-за символики Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/124/17b/5c912417bccdc.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/124/17b/5c912417bccdc.png 2019-03-23T07:00:00+02:00 Новости Предупреждают о селфи и не советуют отвлекать членов комиссий

В Министерстве внутренних дел на днях заявили: за селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьму. "Сегодня" узнали, почему нельзя фотографировать бюллетень во время голосования и какие еще табу для избирателей в день выборов.

Фото на участке

Советник главы МВД Иван Варченко в понедельник заявил: публичное разглашение своего выбора чревато проблемами.

"Вы не имеете права фотографировать свой бюллетень, не имеете права демонстрировать его на участке. Это нарушение тайны волеизъявления. То есть никаких селфи в кабинках, никаких отчетов, — отметил он. — Съемка и фиксация каким-либо способом результатов волеизъявления — нарушение тайны голосования. Избиратель, который себе это позволит, может понести наказание до трех лет лишения свободы".

Правда, Варченко добавил, что ответственность предусмотрена только за публичную демонстрацию. Если избиратель рассказал, за кого он отдал голос в частном общении, ему ничего не будет. Подтверждает это и председатель "Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская. По ее словам, селфи с бюллетенем сделать можно, а вот показывать его никому нельзя. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что зачастую селфи с бюллетенем — один из самых главных признаков фальсификаций.

"Это технология, в итоге которой избиратель получает деньги в обмен на это фото. Правда, такая технология больше характерна для местных выборов, сомневаюсь, что на президентских она будет популярной", — говорит эксперт.

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Нарушения

Кроме селфи, нельзя на избирательном участке публично рассказывать о своем выборе. Это также считается нарушением тайны голосования и наказывается штрафом в 5100 грн или тремя годами тюрьмы. Запрещено мешать голосовать другим людям — за такой проступок можно получить три года тюрьмы. Если же человек, пытаясь помешать волеизъявлению, угрожал физической расправой, применил силу или повредил чужое имущество, то ему грозит уже до 5 лет лишения свободы. Под запретом на выборах также и попытки проголосовать больше одного раза. Это считается "незаконным использованием бюллетеня" и наказывается штрафом до 5100 грн или двумя годами исправительных работ. А самое суровое наказание за подобное нарушение — три года тюрьмы.

Политолог Руслан Бортник обращает внимание, что на участке нельзя расспрашивать других избирателей об их выборе.

"Это тоже квалифицируется как нарушение. Будут проблемы и в случае, если человек вынесет бюллетень из участка. Ну и конечно же нельзя приходить в неподобающем виде. Например, сильно выпившим, — говорит эксперт. — Запрещено занимать много времени у члена избирательной комиссии. Эта проблема особенно актуальна для маленьких населенных пунктов, где все друг друга знают и не упускают случая поделиться новостями. Это останавливает процесс и ставит под вопрос независимость членов избирательных комиссий".

Не советует Бортник пользоваться своими ручками — члены комиссии могут расценить это как попытку сфальсифицировать результат. Кошель добавляет: распространена в Украине проблема, когда в избирательную кабинку заходят сразу несколько человек. Наконец, эксперты напоминают: члены комиссий должны идентифицировать человека, а это означает, что проголосовать в маске Чубакки, Бетмена или любого другого любимого персонажа не получится — придется показать лицо.

Майки с кандидатом: законно, но со скандалами на участках

Алексей Кошель также рассказал нам, можно ли в день выборов прийти на участок, например, в футболке с символикой одного из кандидатов.

"Тут очень сложно провести границу между нормами закона и личной ответственностью. Думаю, если футболки изготовлены централизованно, то это обязательно приведет к скандалам. На участках же будут наблюдатели, представители кандидатов, и они расценят это, как агитацию в день выборов, что запрещено законом, — говорит глава КИУ. — С другой стороны, это уже стало практикой, когда граждане приходят с символикой кандидата — значками, футболками, папкой с большим логотипом. Но избиратели, наблюдатели, члены комиссий должны помнить — будет серьезный взаимный контроль со стороны всех политсил. Убежден, любая мелочь, даже значок, будет расцениваться как агитация в день выборов. Поэтому лучше не провоцировать".

Напомним, недавно контрразведка СБУ предупредила о масштабной киберугрозе со стороны РФ во время выборов. В Службе безопасности Украины более десятка украинских и западных экспертов по безопасности проводят учения, во время которых иммитируют иностранную кибератаку в преддверии президентских выборов.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.