Четыре сенсации выборов: монобольшинство, максимум новых лиц и победа личного бренда над гречкой

В Раде впервые не нужна коалиция, мажоритарка в шоке, а явка была самой низкой в истории

Новый парламент. Почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив.

В понедельник, 22 июля ЦИК объявила — выборы в Верховную Раду состоялись. Они были уникальны по нескольким позициям: уровню явки, беспрецедентной поддержке одной партии, провалу мастодонтов по мажоритарным округам и впервые ненужной коалиции. Прошли в парламент, напомним, пять партий, а получат госфинансирование еще шесть. "Сегодня" разобрались, в чем историческая ценность этого голосования и чего ждать дальше.

"Добро пожаловать"

Не­­смотря на рекордно низкую явку (49,84% против прошлого парламентского антирекорда 52,6%) глава Центризбиркома Татьяна Слипачук "одобрила" выборы: "Добро пожаловать в новую реальность! Происшествий, которые бы поставили под сомнение проведение этой избирательной кампании, не было". Официально результаты должны объявить до 5 августа.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил — все прошло в соответствии с нашим законами и международными стандартами: "Количество и масштаб нарушений соразмерны с парламентскими выборами 2014 года". Напомним, они прошли без массовых нарушений.

По предварительным данным, в гонке партийных списков триумфально побеждает "Слуга народа". На момент сдачи номера было обработано почти 70,5% протоколов и президентская партия набирала 42,7% голосов. Это позволяет ей претендовать на 122 мандата. В парламент проходят еще четыре партии, которые в общей сложности займут 103 места в ВР.

В одномандантных округах тоже уверенно доминируют "слуги". По предварительным подсчетам, партия собрала еще 127 мест по мажоритарке. От остальных партий проходят 116 мажоритарщиков, еще 8 выдвигались от других партий, а 49 шли самовыдвиженцами.

Монобольшинство

Такая ситуация позволяет "Слуге народа" сформировать фракцию, которую эксперты называют монобольшинством. В общей сложности партия претендует на 249 мандатов. Напомним, что для принятия любых законов, кроме изменений в Конституцию, ВР нужно 226 голосов. Это значит, что "Слуге народа" нужна будет коалиция лишь для изменений Основного закона (300 голосов).

"Это реальный соблазн сконцентрировать власть в своих руках. Если у "Слуги народа" есть внутренние механизмы сдерживания, то они хотя бы попытаются начать процесс создания коалиции. Просто чтобы избежать обвинений в узурпации власти", — говорит политолог Евгений Магда.

Его коллега Владимир Фесенко также считает, что монобольшинство — искушение и для президента, и для руководства его офиса, и для партии.

"Ведь так легче — все в одних руках. Но тактически, да и с точки зрения государственных интересов, для "Слуги народа" благоприятная коалиция, например, с "Голосом". Тем более что и Зеленский, и Вакарчук не раз говорили, что готовы к такому союзу. Поэтому даже если у партии президента будет, например, 230 голосов, они могут пойти на коалицию. Это стало бы оптимальным сценарием и дало бы позитивный сигнал нашим западным партнерам".

Источники "Сегодня" утверждают, что уже начались активные переговоры по кандидатурам премьера, генпрокурора и дате первого заседания новой Рады (обсуждается 24 августа, День Независимости).

Исторический максимум "новых лиц"

Глава совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко проанализировала, как украинский парламент обновлялся за все годы независимости. Например, второй созыв ВР, заступивший на "вахту" в 1994 году, обновился на 84%. В 1998 году в Раду пришло 66% новых лиц по сравнению с предыдущим созывом, а в 2002 и 2006 годах — 60%. После этого процент обновления заметно упал — внеочередные выборы 2007-го принесли в ВР только 35% новых нардепов. Седьмой созыв парламента, который украинцы выбирали в 2012 году, обновился на 67%, а в ­2014-м — на 56%. Если же говорить о нынешних выборах, то в Раде IX созыва останется всего 39 парламентариев VIII созыва: поставлен исторический рекорд по обновлению — почти на 92% парламент состоит из новых лиц.

Мажоритарка: победа личного бренда над гречкой

Хотя вчера подсчет голосов по одномандатным округам продолжался, тенденция была ясна — подавляющее большинство мажоритарщиков в Раду идет от "Слуги народа". Эта ситуация наблюдалась даже там, где многие годы традиционно побеждали региональные элиты. Например, на одном из округов в Одессе представитель "Слуги народа" Алексей Леонов обошел одиозного экс-главу ЦИК Сергея Кивалова. Похожая ситуация сложилась и на Харьковщине —

не менее одиозного нардепа VIII созыва Дмитрия Добкина "обыграл" кандидат от президентской партии Александр Литвинов.

Однако были и исключения. На 200-м округе (Черкасская область) нардеп Антон Яценко ("Видродження") обошел Елену Воронцову от "Слуги народа". Именно здесь самый большой разрыв между первым и вторым местом: Яценко набрал 67,2%, а Воронцова — чуть меньше 16%. А вот Михаил Бондар от "Евросолидарности" поставил антирекорд — он стал первым на своем округе во Львовской области, набрав лишь 15,25% (5991 голос). На момент сдачи номера в процентах это был самый низкий показатель по стране.

Отдельно стоит упомянуть округ №51 — самый маленький в стране, расположенный в Донецкой области, неподалеку от линии разграничения. Здесь победил самовыдвиженец Александр Ковалев, которого поддержало 220 человек, или 33% избирателей (всего избирателей — 3218). На этом округе баллотировалась и герой Украины, скандально известная нардеп Надежда Савченко. За нее проголосовало... 8 человек.

Политолог Игорь Петренко так объясняет ситуацию с мажоритаркой:

"Изначально у кандидата, который ассоциировался со "Слугой народа", был бонус, который зависел от региона. Плюс у некоторых "старых" представителей способ работы не изменился — проиграли те, кто "засеивает" свои округа гречкой за полгода до выборов, а предыдущие пять лет ничего не делали. Сейчас на избирателя это не действует. К тому же мажоритарщикам очень хорошо зашла повестка Зеленского — что он журил кого-то, поднимал наболевшие вопросы. Бренд выступил электоральным пылесосом".

Кандидаты. В округах побеждали всего парой сотен голосов Фото: AFP

Бюджетные деньги партий

Политсилы, которые преодолели 2%-ный барьер, могут рассчитывать на бюджетные деньги:

"Слуга народа": 225,3 млн грн в год, 1,126 млрд за 5 лет

225,3 млн грн в год, 1,126 млрд за 5 лет "Оппозиционная плат­­фор­­ма — За жизнь": 68,4 млн грн в год, 342 млн грн за 5 лет

68,4 млн грн в год, 342 млн грн за 5 лет "Европейская солидарность": 74 млн грн в год, 370 млн грн за 5 лет

74 млн грн в год, 370 млн грн за 5 лет "Батькивщина": 42,6 млн грн в год, 213 млн грн за 5 лет

42,6 млн грн в год, 213 млн грн за 5 лет "Голос": 62,1 млн грн в год, 310,5 млн грн за 5 лет

62,1 млн грн в год, 310,5 млн грн за 5 лет "Сила и честь": 19,8 млн грн в год, 99 млн грн за 5 лет

19,8 млн грн в год, 99 млн грн за 5 лет "Оппозиционный блок": 17,2 млн грн в год, 86 млн грн за 5 лет

17,2 млн грн в год, 86 млн грн за 5 лет "Партия Шария": 12,2 млн грн в год, 61 млн грн за 5 лет

12,2 млн грн в год, 61 млн грн за 5 лет Радикальная партия Ляшко: 20,2 млн грн в год, 101 млн грн за 5 лет

20,2 млн грн в год, 101 млн грн за 5 лет "Украинская стратегия Гройсмана": 11,6 млн грн в год, 58 млн грн за 5 лет

11,6 млн грн в год, 58 млн грн за 5 лет "Свобода": 12,2 млн грн в год, 61 млн грн за 5 лет

ДТП: Люди и списки не пострадали

В Херсоне утром в понедельник микроавтобус Volkswagen, перевозивший членов избирательной комиссии вместе с бюллетенями, столкнулся с автомобилем "Славута" и перевернулся. К счастью, ни люди, ни самое дорогое вчера — бюллетени — не пострадали.

ГУ НП в Херсонской области

С топором: гасили бюллетени

На одном из избирательных участков в Днепре неиспользованные бюллетени погасили... топором. Согласно закону, погашать такие бюллетени надо, отрезая правый нижний угол листа. Обычно это делается ножницами, но в избиркоме решили соригинальничать.

Антарктида: испортили бюллетень

На украинской антарктической экспедиции проголосовали на выборах в Раду за рекордные 30 минут и уже отправили сканкопию протокола с результатами выборов в Киев. Известно, что лидирует партия "Голос", затем идут "Слуга народа" и "ЕС". Но один бюллетень полярники таки умудрились испортить.

Антарктический научный центр

Хит соцсетей: то ли сейф, то ли кастрюля

В одном из сел Кировоградской области на избирательном участке члены избирательной комиссии с честью вышли из затруднительной ситуации — отсутствия сейфа для хранения бюллетеней. Вместо него приспособили обыкновенную алюминиевую кастрюлю, которую опечатали, подписали "Сейф", сложили туда бюллетени и передали на

хранение дежурному сотруднику полиции.

О таком творческом подходе к делу на своей странице рассказал генпрокурор Юрий Луценко, он же и выставил фото кастрюли-сейфа с подписью: "Блестящая рыбка — плохая уха. Употребляй, Федька, то хрен, то редьку. Фото — с реального участка". Сразу же это изображение стало хитом соцсетей и негласным символом состоявшихся парламентских выборов в Украине.

Фото: facebook.com

"Мины": угрозы на линии фронта

Утром 22 июля в полицию Донецкой области поступил анонимный звонок, что через полчаса в помещении избиркома в прифронтовом Майорске прозвучит взрыв. Полиция обследовала избирком, взрывоопасных предметов не нашла, но намерена открыть дело по статье УК "Теракт".

ГУ НП в Донецкой области

Крестики и птичка: признали документ

На избирательном участке в Хмельницком один из голосовавших проставил метки напротив каждого пункта в списке из 22 партий. Везде он нарисовал "крестики", а возле одной политической силы поставил "птичку". Члены избирательной комиссии единогласно решили считать такой бюллетень действительным. По словам председателя комиссии, в бюллетене видно волеизъявление избирателя. Так же поступили и с бюллетенем за кандидатов в одномандатном избирательном округе, где метки стояли возле фамилии каждого кандидата.

Гражданская сеть "Опора"

В потемках: считали голоса с фонариком

На Волыни из-за непогоды (дождя с сильным ветром) на пяти избирательных участках пропадало электричество. Поэтому во время подсчета голосов члены комиссий подсвечивали себе обычными фонариками. Такая же ситуация сложилась на избирательных участках во Львовской области и в Одессе, причем на участке в одесской гимназии комиссии пытался помочь один из кандидатов в депутаты — он светил через окно в двери. На большинстве участков электроснабжение возобновилось через несколько часов, ближе к утру.

Гражданская сеть "ОПОРА"

Напомним, новости "Сегодня" ведут подробную хронологию: Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"

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