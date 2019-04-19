Что нельзя брать на "Олимпийский": у Зеленского обратились к зрителям перед дебатами
Людей предупредили о категорическом запрете на алкоголь и попросили не брать с собой детей
Накануне дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в "ЗеКоманде" обратились к украинцам, которые придут на НСК "Олимпийский", и разъяснили правила поведения и что нельзя проносить.
Стадион откроют для зрителей уже в 16:00, хотя сами дебаты стартуют в 19:00. Тем не менее, в команде Зеленского напомнили правила посещения дебатов:
- билет обязательно надо распечатать, в электронном виде система его не считает;
- нельзя выходить за пределы контрольно-пропускных пунктов до окончания дебатов;
- вы обязаны придерживаться установленных организаторами и администрацией правил, расположенных в месте проведения мероприятия;
- если вы нарушите установленный порядок, то будете вынуждены покинуть мероприятие;
- посещение мероприятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено;
- один билет дает право входа только одному человеку.
В то же время запрещено проносить с собой на стадион следующие вещи:
- фотоаппарат;
- камеру;
- оружие;
- огнеопасные средства;
- наркотические средства;
- алкогольные напитки;
- воду и другие напитки;
- домашних животных.
Также призывают не брать с собой на "Олимпийский" детей.
Отметим, накануне глав МВД Арсен Аваков рассказывал, что во время дебатов на территории спорткомплекса (на самом стадионе и прилегающей территории) будут дежурить 10 тысяч полицейских. В то же время начальник столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко рассказал, как будут пропускать на "Олимпийский".
Также из-за мероприятия на стадионе в Киеве закрыли центральные станции метро. "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого" на несколько часов раньше закрыты на вход. В обычном режиме станции заработают поздно вечером.
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