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Что нельзя брать на "Олимпийский": у Зеленского обратились к зрителям перед дебатами

Сегодня, 15:08

Людей предупредили о категорическом запрете на алкоголь и попросили не брать с собой детей

Фото: facebook.com/olympic.nsc
Фото: facebook.com/olympic.nsc.

Накануне дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в "ЗеКоманде" обратились к украинцам, которые придут на НСК "Олимпийский", и разъяснили правила поведения и что нельзя проносить.

Стадион откроют для зрителей уже в 16:00, хотя сами дебаты стартуют в 19:00. Тем не менее, в команде Зеленского напомнили правила посещения дебатов:

  • билет обязательно надо распечатать, в электронном виде система его не считает;
  • нельзя выходить за пределы контрольно-пропускных пунктов до окончания дебатов;
  • вы обязаны придерживаться установленных организаторами и администрацией правил, расположенных в месте проведения мероприятия;
  • если вы нарушите установленный порядок, то будете вынуждены покинуть мероприятие;
  • посещение мероприятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено;
  • один билет дает право входа только одному человеку.

В то же время запрещено проносить с собой на стадион следующие вещи:

  • фотоаппарат;
  • камеру;
  • оружие;
  • огнеопасные средства;
  • наркотические средства;
  • алкогольные напитки;
  • воду и другие напитки;
  • домашних животных.

Также призывают не брать с собой на "Олимпийский" детей.

Отметим, накануне глав МВД Арсен Аваков рассказывал, что во время дебатов на территории спорткомплекса (на самом стадионе и прилегающей территории) будут дежурить 10 тысяч полицейских. В то же время начальник столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко рассказал, как будут пропускать на "Олимпийский".

Также из-за мероприятия на стадионе в Киеве закрыли центральные станции метро. "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого" на несколько часов раньше закрыты на вход. В обычном режиме станции заработают поздно вечером.

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Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский, зрители

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