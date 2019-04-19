Что нельзя брать на "Олимпийский": у Зеленского обратились к зрителям перед дебатами

Людей предупредили о категорическом запрете на алкоголь и попросили не брать с собой детей

Фото: facebook.com/olympic.nsc.

Накануне дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в "ЗеКоманде" обратились к украинцам, которые придут на НСК "Олимпийский", и разъяснили правила поведения и что нельзя проносить.

Стадион откроют для зрителей уже в 16:00, хотя сами дебаты стартуют в 19:00. Тем не менее, в команде Зеленского напомнили правила посещения дебатов:

билет обязательно надо распечатать, в электронном виде система его не считает;

нельзя выходить за пределы контрольно-пропускных пунктов до окончания дебатов;

вы обязаны придерживаться установленных организаторами и администрацией правил, расположенных в месте проведения мероприятия;

если вы нарушите установленный порядок, то будете вынуждены покинуть мероприятие;

посещение мероприятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено;

один билет дает право входа только одному человеку.

В то же время запрещено проносить с собой на стадион следующие вещи:

фотоаппарат;

камеру;

оружие;

огнеопасные средства;

наркотические средства;

алкогольные напитки;

воду и другие напитки;

домашних животных.

Также призывают не брать с собой на "Олимпийский" детей.

Отметим, накануне глав МВД Арсен Аваков рассказывал, что во время дебатов на территории спорткомплекса (на самом стадионе и прилегающей территории) будут дежурить 10 тысяч полицейских. В то же время начальник столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко рассказал, как будут пропускать на "Олимпийский".

Также из-за мероприятия на стадионе в Киеве закрыли центральные станции метро. "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого" на несколько часов раньше закрыты на вход. В обычном режиме станции заработают поздно вечером.

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