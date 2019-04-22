Что уже успел пообещать Владимир Зеленский

Новоизбранный президент страны обещает накопительные пенсии, страховую медицину и попытаться вернуть домой всех пленных

Фото: AFP.

Хотя победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов, по состоянию на 12:00 22 апреля Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей). Для сравнения, у президента Украины Петра Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая, но уже сейчас понятно, кто станет лидером страны на ближайшие пять лет.

Зеленский успел сделать несколько заявлений по самым животрепещущим вопросам: война, отношения с Россией, реформы, государственный язык. Сайт "Сегодня" предлагает вашему вниманию главные пункты предвыборной программы, и что пообещал новый президент украинцам, когда узнал о своей победе.





Привлечение инвесторов. В эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером, 7 апреля, тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал две глобальные проблемы Украины: войну на Донбассе и инвесторов.

"Людям страшно, их финансы не защищены, на бизнес давят – всевозможные правоохранительные органы, которые вообще не должны этим заниматься. В нашей программе (кандидата в президенты – ред.) все эти функции правоохранительных органов, СБУ, ГПУ, МВД должны быть ликвидированы. Для этого необходимо создать отдельный орган, который должен заниматься экономическими преступлениями", – заявил Зеленский.

Война на Донбассе. Что касается войны на востоке страны, Зеленский рассказал, что он и его команда будут вести "мощную информационную войну", чтобы закончить военные действия.

"Наш план-подготовка - мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе .... Мы вас (журналистов. – Ред.) приглашаем, мы будем с вами разговаривать. В ближайшее время мы сообщим всем. Всех наших украинских журналистов и блогеров. У нас есть план действий", – отметил Зеленский.

Он заверил, что у его команды есть "очень креативные идеи" и им "нужна ваша (журналистов и блогеров. – Ред.) помощь".

Отношения с Россией. Также Владимир Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией. По его словам, сейчас задача номер один вернуть всех украинских заключенных, всех пленных и военнопленных. Кроме того, он пообещал продолжить Минский процесс и работу в нормандском формате.

"Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я считаю, что там будут кадровые изменения. В любом случае мы будем продолжать Минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, потому что это самое главное для нас – вернуть наших ребят живыми", – сказал Зеленский.

Он особо отметил, что "для нас (команды Зеленского. – Ред.) сейчас задача номер один вернуть наших всех заключенных, всех пленных, военнопленных". И рассказал, что общался с родителями, матерями пленных Россией моряков.

"Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", – подчеркнул Зеленский.

Фото: AFP

Легализация оружия. Несмотря на то, что у украинцев на руках может быть около 5 миллионов единиц оружия, тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский выступил против легализации оружия в Украине, пока на Донбассе идет война. Об этом он заявил в четверг, 18 апреля в интервью "РБК-Украина".

По его словам, на сегодняшний день рано говорить о свободном ношении оружия гражданами страны в военное время.

"Я против легализации оружия. Нельзя ответить коротко, объясню почему. Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война, это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия… Я против легализации оружия", – отметил Зеленский.

Курс на Евроинтеграцию. Также у новоизбранного президента есть свое видение дальнейших евроинтеграционных процессов.

"Этот курс Украины давно выбран и никто не планирует менять этот курс. Говорили о НАТО. Мне кажется, что все согласились, и я лично как гражданин Украины сказал: "Я – за НАТО". Но чтобы вступить в НАТО – и это записано в нашей программе – мы должны объяснить людям, что это. Но НАТО должно быть обязательно через референдум", – подчеркнул Зеленский.

Роспуск Верховной Рады. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, комментируя идею роспуска Рады, что "на сегодняшний момент говорить о роспуске Рады не представляется возможным".

"На сегодня это вопрос не к нам", — сказал Разумков.

Он проинформировал, что в "Зе!Команде" уже пишутся законопроекты.

"Будет продолжаться та же работа, которая велась и во время подготовки к выборам. У нас работают экспертные группы, вырабатываются концепции по направлениям, частично написаны законопроекты, частично еще пишутся, чтобы тогда, когда Зеленский станет президентом, была возможность оперативно внести их в парламент для рассмотрения", - рассказал Разумков.

Украинский язык. Зеленский пообещал защищать украинский язык и высказался в поддержку языкового законопроекта.

"Я должен как гарант защищать украинский язык, и я это буду делать", – сказал Зеленский.

"Мы за закон об украинском языке. Но сейчас этот законопроект находится в Верховной Раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы", – также заявил он.

Что касается украиноязычных квот на телевидении, 18 апреля тогда еще кандидат Зеленский подтвердил в интервью "РБК-Украина", что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он не совсем доволен тем, как они работают.

По его словам, главный вопрос кроется в регулировании квот, ведь телевидение помимо украинского языка, должно вещать и на русском, и объяснил, почему.

"Смотрите, я очень хорошо понимаю этот закон. Поэтому у меня есть вопросы к закону, о котором мы говорили. Квоты останутся. Вопрос, какие они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот. Если вы хорошо в этом понимаете, там есть хитрость, дополнение с этими квотами. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше – разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование", – сказал Зеленский.

Экономика. Зеленский обещает для бизнеса единоразовую "нулевую декларацию".

"Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных", — цитирует предвыборную программу Зеленского сайт "Сегодня" в специальном материале "Что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам".

Такой шаг у Зеленского называют "экономическим чистилищем". Налог на доход он хочет заменить налогом на выведенный капитал.

Медицинская и пенсионная реформы. Также в своей программе Зеленский пообещал переход на страховую медицину и введение обязательного бесплатного ежегодного медосмотра. Кроме того, в предвыборной программе кандидата прописан переход от солидарной пенсионной системы к накопительной, которая уже долгие годы откладывается властями.

Сотрудничество с Порошенко. Владимир Зеленский не исключил того, что может назначить Петра Порошенко на ту или иную должность в правительстве, если "того пожелает общество".

"Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Если общество мне скажет, что они хотят видеть Петра Порошенко на той или иной должности – может быть, я не знаю. Мне кажется, что это не сегодняшнее решение кадровое. Давайте попробуем новыми силами что-то сделать. Очень хочется", – сообщил Зеленский.

"Я готов обратиться к Порошенко, когда мне понадобится помощь", – добавил Зеленский.

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