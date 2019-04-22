Что ждет бизнес от нового президента Украины: названы шаги

Список, который обнародовала ЕБА, состоит из семи пунктов

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Бизнес ожидает от нового президента Украины семь шагов, которые необходимо сделать в первые месяцы работы. Их сегодня, 22 апреля, обнародовала пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Бизнес хочет видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы", – заявила исполняющий директор ЕБА Анна Деревянко.

По мнению представителей бизнеса, новый президент должен сделать семь первоочередных шагов:

предложить на должности генпрокурора, главы Службы безопасности Украины, министра иностранных дел и министра обороны "профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами или крупным бизнесом";

представить план реформирования правоохранительных органов, чтобы снизить давление на бизнес, а также всесторонне содействовать выполнению этого плана новоизбранными лицами;

перезапустить Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и поддерживать деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины;

обеспечить макроэкономическую стабильность, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества, и независимость Национального банка, а также публично поддерживать политику низкого дефицита бюджета;

защитить и продолжить структурные реформы, проведенные в прошлые годы (публичные закупки, автоматическое возмещение НДС, дерегуляция, реформа Государственной фискальной службы, децентрализация, медреформа и прочее);

обеспечить независимость рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг;

содействовать и продолжать структурные реформы путем публичной поддержки и инициации законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных госпредприятий с возможностью применения британского права.

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Напомним, второй тур президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля. После завершения голосования действующий президент Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента Владимира Зеленского. При этом он добавил, что остается в политике.

Центральная избирательная комиссия подсчитала 98,31% протоколов, согласно которым Зеленский набрал 73,16% голосов, а Порошенко – 24,52% голосов.





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