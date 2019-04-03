ЦИК: Бумажные протоколы с мокрыми печатями уже готовы к сдаче

Подсчет голосов происходит в штатном режиме

Фото: Getty Images

ЦИК: Бумажные протоколы с мокрыми печатями уже готовы к сдаче //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg 2019-04-03T10:51:00+03:00 Новости Подсчет голосов происходит в штатном режиме

Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подсчет голосов по итогам выборов президента Украины: осталось обработать 0,1% протоколов. Об этом в среду, 3 апреля, сообщила секретарь комиссии Наталья Бернацкая.

"Подсчет голосов происходит в штатном режиме. 99,9% электронных протоколов уже в системе, осталось 0,1%", – проинформировала она.

Бумажные протоколы с мокрыми печатями, по словам Бернацкой, уже готовы к сдаче.

"Сегодня пиковый день: окружные комиссии уже готовы сдавать нам протоколы. Думаем, сегодня будет около 50 комиссий из окружных территориальных избирательных округов", - уточнила она.

По результатам обработки 99,9% протоколов лидер голосования Владимир Зеленский получает 30,23% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко - почти вдвое меньше - 15,95%.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

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Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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