ЦИК набрала в избиркомы почти 60 тысяч человек
В Центризбиркоме отмечают, что людей не хватало в 40 округах
На днях сообщалось, что не все избиркомы укомплектованы. Сегодня стало известно, что Центральная избирательная комиссия набрала почти 60 тысяч человек в участковые избирательные комиссии.
В ЦИК говорят – сделали это в рекордные сроки. Людей не хватало в 40 округах.
Напомним, второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля этого года. Команда "Сегодня" готовит марафон спецвыпусков о ходе голосования. Поэтому, о том, какой выбор сделает страна в это воскресенье, узнавайте из наших выпусков новостей в течение дня.
Отметим, в штабе Порошенко заявляли, что закроют все вакантные места по своей квоте в УИК. Спикер команды главы государства Олег Медведев признал, что по состоянию на 15 апреля была проблема с волонтерами-членами УИК в 33 избирательных округах, однако пообещали, когда завершается формирование УИК, комиссии будут укомплектованы.
Также в ЦИК называли стоимость проведения второго тура голосования. На нужды участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков во время второго тура президентских выборов, который пройдет в Украине 21 апреля, из государственной казны планируется потратить 13,689 млн гривен.
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