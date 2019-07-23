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Партия Тимошенко опередила Порошенко: ЦИК озвучил новые результаты выборов

23 июля, 10:21

Согласно последним результатам, в пятерке лидеров произошли изменения

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Центральная избирательная комиссия обработала уже 93,10% голосов. Так, по последним результатам, в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа" (43,13 % голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 13,05 %, ВО "Батькивщина" – 8,18 %, "Евросолидарность" – 8,13 % и "Голос" – 5,85 %.

Такое распределение голосов означает, что партия "Слуга народа" получит в парламенте по партийным спискам 124 места, ОПЗЖ – 37, "Батькивщина" – 24, "Евросолидарность" – 23 и "Голос" – 17.

Кроме того, согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5 %-ный барьер в парламент Радикальная партия – 4,01%, "Сила и честь" –  3,8%, "Оппозиционный блок" – 3,06%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,32% голосов.

А вот партия Шария набрала 2,24%, недалеко от нее находится ВО "Свобода" 2,17%. Однопроцентный барьер преодолела "Гражданская позиция" – 1,05%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,65%), партия "Объединение "Самопомич" (0,63%), Аграрная партия Украины (0,51%). Остальные партии набрали менее 0,5%.

Напомним, по состоянию на утро 23 июля Центризбирком подсчитал 93,10% голосов избирателей.

Больше о парламентских выборах и результатах читайте в хронике "Сегодня".

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Тег выборы, Рада, парламент, ЦИК, результаты

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