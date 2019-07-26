ЦИК обработала 100% электронных протоколов: официальные результаты выборов
По результатам обработки голосов в Верховную Раду проходят пять партий
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 2019 года.
Официальные данные по результатам обработки опубликованы на табло ЦИК.
В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) – 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10% и "Голос" – 5,82%.
Не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" – 3,82%, "Оппозиционный блок" – 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41% голосов.
Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" – 2,15%, "Гражданская позиция" – 1,04%.
Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).
На официальном сайте ЦИК также отображаются данные обработанных 100% протоколов.
21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .
В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.
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