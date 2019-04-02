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ЦИК обработала 100% протоколов из Полтавской области

Сегодня, 04:37

Участие в голосовании в Полтавской области приняли 735 906 избирателей

Фото: Reuters
ЦИК обработала 100% протоколов из Полтавской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e5/0b1/5ca0e50b1447d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e5/0b1/5ca0e50b1447d.jpg Новости Участие в голосовании в Полтавской области приняли 735 906 избирателей

ЦИК полностью завершила обработки 100% протоколов из Полтавской области. Она стала первой областью, где Центризбирком проанализировал 100% бюллетеней. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Участие в голосовании в этой области взяло 735906 избирателей. Больше всего голосов в Полтавской области получил шоумен Владимир Зеленский (35,62%), далее – политик Юлия Тимошенко (15,86%), на третьем – действующий президент Петр Порошенко (10,60%).

Что касается других кандидатов, то Юрий Бойко в Полтавской области получил 9,49%, Игорь Смешко – 7,66%, Олег Ляшко – 7,54%; Анатолий Гриценко – 5,27%, Александр Вилкул – 2,09%, Руслан Кошулинский – 1,06%. А вот за других кандидатов проголосовало менее 1% избирателей.

Стоит отметить, что день голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.


Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.


Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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Тег выборы, Полтавская область, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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