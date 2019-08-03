ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам 2019-08-03T22:40:00+03:00 Новости Партия Слуга народа по партийным спискам получает 124 мандата

Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Верховную Раду Украины по спискам партий.

Об этом объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Партия Слуга народа по партийным спискам получает 124 мандата, Оппозиционная платформа — За жизнь — 37, Батькивщина — 24, Европейская солидарность — 23, Голос — 17 мандатов.

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Остальные политические силы не преодолели 5%-ный проходной барьер.

В тренде ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам

Согласно озвученным главой ЦИК данным, общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Кроме этого, мы писали, что официальные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины будут объявлены раньше отведенного для этого крайнего срока, который истекает 5 августа.

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