ЦИК подсчитала почти 98 % голосов: официальные результаты выборов

Данные по результатам первого тура выборов президента обновлены

ЦИК подсчитала почти 98 % голосов: официальные результаты выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d0/f21/5ca1d0f2191ac.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d0/f21/5ca1d0f2191ac.png 2019-04-02T05:54:34+03:00 Новости Данные по результатам первого тура выборов президента обновлены

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины публикует официальные данные по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины.

ЦИК обработала 97,68% протоколов, или ЦИК подсчитала более 18 427 740 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,26% (5 576 874 голос).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,92% (2 934 761 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 467 610 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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