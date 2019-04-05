ЦИК получила оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов

ЦИК приняла на обработку протоколы с последних двух территориальных округов

Фото: Getty Images

ЦИК получила оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg 2019-04-05T15:50:46+03:00 Новости ЦИК приняла на обработку протоколы с последних двух территориальных округов

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

В пятницу, 5 апреля, на заседании ЦИК приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще с 2 территориальных округов.

Так, документы предоставлены из округов №127 (Николаевская область) и №186 (Херсонская область).

Также комиссия приняла уточненные протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №№ 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190.

Кроме того, в ходе заседания была установлена необходимости обязать окружные избирательные комиссии территориальных округов №№ 75, 98, 128 составить уточненные протоколы и представить их в ЦИК.

Сегодня на заседании члены Центризбиркома также подвели итоги голосования в пределах заграничного избирательного округа, подписав соответствующий протокол ОИК.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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