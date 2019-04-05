ЦИК получила оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов
ЦИК приняла на обработку протоколы с последних двух территориальных округов
Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.
В пятницу, 5 апреля, на заседании ЦИК приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще с 2 территориальных округов.
Так, документы предоставлены из округов №127 (Николаевская область) и №186 (Херсонская область).
Также комиссия приняла уточненные протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №№ 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190.
Кроме того, в ходе заседания была установлена необходимости обязать окружные избирательные комиссии территориальных округов №№ 75, 98, 128 составить уточненные протоколы и представить их в ЦИК.
Сегодня на заседании члены Центризбиркома также подвели итоги голосования в пределах заграничного избирательного округа, подписав соответствующий протокол ОИК.
В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
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