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ЦИК приняла протоколы с мокрыми печатями от 194 ОИК

27 июля, 22:04

Центральная избирательная комиссия продолжила принимать протоколы с мокрыми печатями об итогах голосования

Фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригинальные протоколы 194 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 11 ОВО: № 76 (Запорожская область), № 100 (Кировоградская область), № 105 (Луганская область), № 118, 125 (Львовская область), № 127 (Николаевская область), № 138 (Одесская область), № 180 (Харьковская область), № 195 (Черкасская область), № 203 (Черновицкая область), № 207 (Черниговская область). Таким образом, по состоянию на 27 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования194 ОИК", – говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в субботу вечером.

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 27 № 33, № 77, № 94, № 97, № 112, № 168, № 176 с пометкой "Уточненный".

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.


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Тег выборы, ЦИК, парламентские выборы, протоколы, мокрые печати, выборы 2019

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Сегодня

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