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ЦИК приняла уточненные протоколы по итогам голосования на выборах президента от 17 окружных избирательных комиссий

Сегодня, 16:32

Сейчас в ЦИК объявлен перерыв

Фото: Getty Images
ЦИК приняла уточненные протоколы по итогам голосования на выборах президента от 17 окружных избирательных комиссий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3c2/817/5ca3c281726df.jpg Новости Сейчас в ЦИК объявлен перерыв

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла уточненные протоколы по итогам голосования на выборах президента от 17 окружных избирательных комиссий. Как сообщили в пресс-службе ЦИК, Центризбирком под председательством Татьяны Слипачук после перерыва продолжил работу в режиме заседания.

Приняли протоколы по итогам голосования с пометкой "Уточненный" от 17 окружных избирательных комиссий ТИО № 15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192, 206 и 207 для рассмотрения и дальнейшей обработки.

Также ЦИК отменила ранее принятые решения о необходимости подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО № 98 и № 184 до 6 апреля 2019 года.

После соответствующей обработки принятых ранее протоколов Комиссия поручила предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 180 до 6 апреля 2019 года.

Напомним, что вчера, пятого апреля, центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Кстати, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). 


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Тег выборы, ЦИК, голосование, протоколы

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