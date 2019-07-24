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ЦИК приняла уже 47 протоколов с "мокрыми" печатями

24 июля, 21:01

После перерыва в заседании Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями от еще одной ОИК

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Центральная избирательная комиссия приняла для дальнейшей обработки оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины еще от 5 окружных избирательных комиссий.

Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении Укринформа.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 5 территориальных избирательных округов: № 64 (Житомирская область), № 160 (Сумская область), № 165 (Тернопольская область), № 187 (Хмельницкая область), № 219 (Киев)", - говорится в сообщении.

После перерыва в заседании Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с "мокрыми печатями" от еще одной ОИК – № 199.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК территориального избирательного округа № 199 (Черкасская область)", – говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 24 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от ОИК 47 ОИО.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 207, досрочно прекратив полномочия председателя ОИК Пресняковой Г.А. Одновременно председателем этой комиссии назначен Запуговиченко Т.

Основанием для такого решения стала жалоба этой ОИК относительно препятствий, которые совершаются головой указанной избирательной комиссии, в организации ее работы. "В частности, председатель комиссии в период с 20 часов 23 июля до 12:00 30 минут 24 июля 2019 года находилась в помещении серверной комнаты ОИК, отказываясь вести заседание и предоставлять печать избирательной комиссии для заверения документов комиссии. Также по состоянию на момент направления в Комиссию обращения ОИК № 207 фактически не осуществляет свои полномочия по установлению итогов голосования в округе", – сообщили в ЦИК.

Комиссия установила однократное грубое нарушение председателем ОИК ОИО № 207 Преснякова А.А. законодательства Украины о выборах и досрочно прекратила его полномочия. Одновременно председателем этой комиссии назначен Запуговиченко Т.

Также ЦИК обязала Преснякову Г.А. передать печать и имеющуюся у нее документацию указанной избирательной комиссии Запуговиченко Т.

Кроме того, ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 37 с пометкой "Уточненный".

В заседании Комиссии объявлен перерыв до 10:00 25 июля.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, парламентские выборы, протоколы, выборы 2019

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