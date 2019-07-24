ЦИК приняла уже 47 протоколов с "мокрыми" печатями
После перерыва в заседании Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями от еще одной ОИК
Центральная избирательная комиссия приняла для дальнейшей обработки оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины еще от 5 окружных избирательных комиссий.
Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении Укринформа.
"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 5 территориальных избирательных округов: № 64 (Житомирская область), № 160 (Сумская область), № 165 (Тернопольская область), № 187 (Хмельницкая область), № 219 (Киев)", - говорится в сообщении.
После перерыва в заседании Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с "мокрыми печатями" от еще одной ОИК – № 199.
"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК территориального избирательного округа № 199 (Черкасская область)", – говорится в сообщении.
Таким образом, по состоянию на 24 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от ОИК 47 ОИО.
Кроме того, ЦИК внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 207, досрочно прекратив полномочия председателя ОИК Пресняковой Г.А. Одновременно председателем этой комиссии назначен Запуговиченко Т.
Комиссия установила однократное грубое нарушение председателем ОИК ОИО № 207 Преснякова А.А. законодательства Украины о выборах и досрочно прекратила его полномочия. Одновременно председателем этой комиссии назначен Запуговиченко Т.
Также ЦИК обязала Преснякову Г.А. передать печать и имеющуюся у нее документацию указанной избирательной комиссии Запуговиченко Т.
Кроме того, ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 37 с пометкой "Уточненный".
В заседании Комиссии объявлен перерыв до 10:00 25 июля.
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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