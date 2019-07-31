По состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

ЦИК признала избранными еще полсотни кандидатов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A6%D0%98%D0%9A https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A6%D0%98%D0%9A 2019-07-31T22:51:29+03:00 Новости По состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины

Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной Рады еще 50 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает пресс-слуба ЦИК.

"Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины", – говорится в сообщении.

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Всего на внеочередных выборах народных депутатов Украины по мажоритарным округам граждане избирали 199 парламентариев.

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Ранее сообщалось, что сегодня Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

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