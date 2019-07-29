Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

ЦИК признала избранными первых 35 народных депутатов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A6%D0%98%D0%9A https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A6%D0%98%D0%9A 2019-07-29T21:02:08+03:00 Новости В Украине 21 июля состоялись внеочередные парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 35 окружных избирательных округах и признала избранными 35 народных депутатов.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Во время сегодняшнего заседания, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 35 ОИО", – говорится в сообщении.

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Таким образом, ЦИК признала избранными народными депутатами Украины Игоря Палицу в округе № 22; Ирину Констанкевич – в округе № 23; Кирилла Нестеренко – в округе № 26; Анну Личман – в округе № 30; Владимира Захарченко – в округе № 31; Романа Каптелова – в округе № 36; Мусу Магомедова – в округе № 45; Юрия Солода – в округе № 47; Максима Ефимова – в округе № 48; Вадима Новинского – в округе № 57; Сергея Магеру – в округе № 58; Дмитрия Лубинца – в округе № 60; Игоря Герасименко – в округе № 62; Богдана Кицака – в округе № 63; Василия Петёвку – в округе № 72; Владислава Поляка – в округе № 73.

Также признаны избранными депутатами Геннадий Касай в округе № 74; Роман Соха – в округе № 75; Дмитрий Налетов – в округе № 144; Юрий Шаповалов – в округе № 146; Константин Касай – в округе № 149; Алексей Мовчан – в округе № 150; Андрей Деркач – в округе № 159; Владимир Гевко – в округе № 167; Виктория Кинзбурская – в округе № 171; Александр Бакумов – в округе № 173; Евгений Пивоваров – в округе № 175; Дмитрий Микиша – в округе № 181; Николай Стефанчук – в округе № 187; Сергей Лабазюк – в округе № 188; Антон Яценко – в округе № 200; Максим Перебыйнис – в округе № 212; Артем Дубнов – в округе № 213; Богдан Яременко – в округе № 215; Романа Грищук – в округе № 222. В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом. ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

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