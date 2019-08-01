ЦИК признала победу еще 17 кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия подтвердила результаты внеочередных парламентских выборов в Украине еще на 17 одномандатных округах.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение было принято на заседании 1 августа на основании оригиналов протоколов ОИК.
В частности, избранными народными депутатами теперь могут официально считаться:
- Игорь Гузь - в ОИО № 19;
- Вячеслав Медяник - в ОИО № 27;
- Юрий Корявченков - в ОИО № 33;
- Дмитрий Герман - в ОИО № 35;
- Валерий Гнатенко – в ОИО № 49;
- Владимир Арешонков - в ОИО № 64;
- Сергей Кузьминых – в ОИО № 67;
- Эдуард Прощук - в ОИО № 85;
- Александр Горобец - в ОИО № 95;
- Алексей Кузнецов - в ОИО № 106;
- Сергей Вельможный - в ОИО № 112;
- Мария Мезенцева - в ОИО № 168;
- Дмитрий Шенцев - в ОИО № 176;
- Георгий Мазураш - в ОИО № 203;
- Валерий Божик - в ОИО № 204;
- Сергей Швец - в ОИО № 214;
- Людмила Буймистер – в ОИО № 223.
Таким образом, по состоянию на 1 августа ЦИК признала избранными 153 народных депутата Украины.
Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16%. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10% и "Голос" – 5,82%.
С полным списком депутатов, которые прошли в Верховную Раду IX созыва по спискам партий и мажоритарным округам, вы можете узнать в статье на сайте "Сегодня".
Как мы уже писали, председатель ЦИК Татьяна Слипачук выразила надежду, что официальные результаты выборов в Верховную Раду будут объявлены раньше отведенного для этого крайнего срока, который истекает 5 августа.
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