По состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутата Украины

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

ЦИК признала победу еще 17 кандидатов в депутаты https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%86%D0%B8%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%86%D0%B8%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC 2019-08-01T19:44:00+03:00 Новости По состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутата Украины

Центральная избирательная комиссия подтвердила результаты внеочередных парламентских выборов в Украине еще на 17 одномандатных округах.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение было принято на заседании 1 августа на основании оригиналов протоколов ОИК.

В частности, избранными народными депутатами теперь могут официально считаться:

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Игорь Гузь - в ОИО № 19; Вячеслав Медяник - в ОИО № 27; Юрий Корявченков - в ОИО № 33; Дмитрий Герман - в ОИО № 35; Валерий Гнатенко – в ОИО № 49; Владимир Арешонков - в ОИО № 64; Сергей Кузьминых – в ОИО № 67; Эдуард Прощук - в ОИО № 85; Александр Горобец - в ОИО № 95; Алексей Кузнецов - в ОИО № 106; Сергей Вельможный - в ОИО № 112; Мария Мезенцева - в ОИО № 168; Дмитрий Шенцев - в ОИО № 176; Георгий Мазураш - в ОИО № 203; Валерий Божик - в ОИО № 204; Сергей Швец - в ОИО № 214; Людмила Буймистер – в ОИО № 223.

Таким образом, по состоянию на 1 августа ЦИК признала избранными 153 народных депутата Украины.

Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16%. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10% и "Голос" – 5,82%.

С полным списком депутатов, которые прошли в Верховную Раду IX созыва по спискам партий и мажоритарным округам, вы можете узнать в статье на сайте "Сегодня".

Как мы уже писали, председатель ЦИК Татьяна Слипачук выразила надежду, что официальные результаты выборов в Верховную Раду будут объявлены раньше отведенного для этого крайнего срока, который истекает 5 августа.

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