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ЦИК признала победу еще 17 кандидатов в депутаты

Сегодня, 19:44

По состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутата Украины

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

ЦИК признала победу еще 17 кандидатов в депутаты https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%86%D0%B8%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%86%D0%B8%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC Новости По состоянию на 1 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутата Украины

Центральная избирательная комиссия подтвердила результаты внеочередных парламентских выборов в Украине еще на 17 одномандатных округах.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение было принято на заседании 1 августа на основании оригиналов протоколов ОИК.

В частности, избранными народными депутатами теперь могут официально считаться:

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  1. Игорь Гузь - в ОИО № 19;
  2. Вячеслав Медяник - в ОИО № 27;
  3. Юрий Корявченков - в ОИО № 33;
  4. Дмитрий Герман - в ОИО № 35;
  5. Валерий Гнатенко – в ОИО № 49;
  6. Владимир Арешонков - в ОИО № 64;
  7. Сергей Кузьминых – в ОИО № 67;
  8. Эдуард Прощук - в ОИО № 85;
  9. Александр Горобец - в ОИО № 95;
  10. Алексей Кузнецов - в ОИО № 106;
  11. Сергей Вельможный - в ОИО № 112;
  12. Мария Мезенцева - в ОИО № 168;
  13. Дмитрий Шенцев - в ОИО № 176;
  14. Георгий Мазураш - в ОИО № 203;
  15. Валерий Божик - в ОИО № 204;
  16. Сергей Швец - в ОИО № 214;
  17. Людмила Буймистер – в ОИО № 223.

Таким образом, по состоянию на 1 августа ЦИК признала избранными 153 народных депутата Украины.

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Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16%. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10% и "Голос" – 5,82%.

С полным списком депутатов, которые прошли в Верховную Раду IX созыва по спискам партий и мажоритарным округам, вы можете узнать в статье на сайте "Сегодня".

Как мы уже писали, председатель ЦИК Татьяна Слипачук выразила надежду, что официальные результаты выборов в Верховную Раду будут объявлены раньше отведенного для этого крайнего срока, который истекает 5 августа.

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Источник: Сегодня

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