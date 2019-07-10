Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

ЦИК впервые отказалась печатать предвыборную информацию в местной прессе

10 июля, 11:53

Местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений

Фото% www.om1.ru
Фото% www.om1.ru.

ЦИК впервые со времен независимости Украины отказалась печатать избирательную информацию в местной прессе. Об этом заявили в Национальном союзе журналистов Украины. 

"Центральная избирательная комиссия не предусмотрела в сметах Окружных избирательных комиссий расходы на обнародование в региональных и местных газетах информации о деятельности окружкомов, в частности, формирования составов участковых избирательных комиссий. Это нарушение закона "О выборах народных депутатов Украины" и не способствует публичности и прозрачности избирательного процесса", - убеждены в НСЖУ.

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, редакторы местных газет со всей Украины возмущены, что наработанный порядок обнародования важных решений окружных избиркомов не действует, соответственно, граждане в райцентрах и селах не смогут узнать о членах участковых комиссий и об избирательных программах кандидатов.

"Так же важно, что в условиях бедности украинских СМИ местные газеты лишены возможности заработать не на публикации "джинсы" или пропаганды, а легальной официальной информации", – добавил он.

По данным НСЖУ, коллективное письмо к председателю ЦИК Татьяне Слипачук прислали, в частности, редакторы львовских газет, издаваемых на территории избирательного округа 120 ("Народное мнение" Городокского района, "Наш край" Мостисского района "Голос Самборщины" Самборского района). Журналисты настаивают на "обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной действующим украинским законодательством информации для обеспечения демократичности и прозрачности избирательного процесса".

Также местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений и попытке высвободить средства, предназначенные для обнародования информации в местной прессе, на другие цели.

"Кто уполномочил ЦИК таким образом нарушать законодательство, самовольно определять, в каких печатных изданиях публиковать информацию, предусмотренную законом Украины? Кто из чиновников принял решением оптимизировать сметы окружных избирательных комиссий и на какие цели направлены высвобожденные средства?" - возмущается секретарь НСЖУ, главный редактор газеты "Горизонты Изюмщины" Константин Григоренко.

В НСЖУ призывают Центризбирком, несмотря на напряженность, вызванную досрочностью парламентских выборов, все же позволить окружным избирательным комиссиям публиковать нужную официальную информацию в местной прессе.

Ранее "Сегодня" писали, что, по словам заместителя главы ЦИК Евгения Радченко, выборы в Раду обойдутся Украине приблизительно 1,9 млн грн.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, кандидаты, ЦИК, парламентские выборы

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК впервые отказалась печатать предвыборную информацию в местной прессе". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК зарегистрировала уже более 400 наблюдателей от государств и международных организаций на выборах

6 июля, 01:03

От Словацкой Республики зарегистрировано четыре наблюдателя

Выборы в Раду: Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии

7 июля, 16:45

Избирательные бюллетени передадут уполномоченные сотрудники Спецсвязи

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней гандболистки

Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Очень эффективный способ оздоровления суставов изнутри

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

Кому опасно пить кефир?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь