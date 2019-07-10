ЦИК впервые отказалась печатать предвыборную информацию в местной прессе

Местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений

Фото% www.om1.ru.

ЦИК впервые со времен независимости Украины отказалась печатать избирательную информацию в местной прессе. Об этом заявили в Национальном союзе журналистов Украины.

"Центральная избирательная комиссия не предусмотрела в сметах Окружных избирательных комиссий расходы на обнародование в региональных и местных газетах информации о деятельности окружкомов, в частности, формирования составов участковых избирательных комиссий. Это нарушение закона "О выборах народных депутатов Украины" и не способствует публичности и прозрачности избирательного процесса", - убеждены в НСЖУ.

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, редакторы местных газет со всей Украины возмущены, что наработанный порядок обнародования важных решений окружных избиркомов не действует, соответственно, граждане в райцентрах и селах не смогут узнать о членах участковых комиссий и об избирательных программах кандидатов.

"Так же важно, что в условиях бедности украинских СМИ местные газеты лишены возможности заработать не на публикации "джинсы" или пропаганды, а легальной официальной информации", – добавил он.

По данным НСЖУ, коллективное письмо к председателю ЦИК Татьяне Слипачук прислали, в частности, редакторы львовских газет, издаваемых на территории избирательного округа 120 ("Народное мнение" Городокского района, "Наш край" Мостисского района "Голос Самборщины" Самборского района). Журналисты настаивают на "обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной действующим украинским законодательством информации для обеспечения демократичности и прозрачности избирательного процесса".

Также местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений и попытке высвободить средства, предназначенные для обнародования информации в местной прессе, на другие цели.

"Кто уполномочил ЦИК таким образом нарушать законодательство, самовольно определять, в каких печатных изданиях публиковать информацию, предусмотренную законом Украины? Кто из чиновников принял решением оптимизировать сметы окружных избирательных комиссий и на какие цели направлены высвобожденные средства?" - возмущается секретарь НСЖУ, главный редактор газеты "Горизонты Изюмщины" Константин Григоренко.

В НСЖУ призывают Центризбирком, несмотря на напряженность, вызванную досрочностью парламентских выборов, все же позволить окружным избирательным комиссиям публиковать нужную официальную информацию в местной прессе.

Ранее "Сегодня" писали, что, по словам заместителя главы ЦИК Евгения Радченко, выборы в Раду обойдутся Украине приблизительно 1,9 млн грн.

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