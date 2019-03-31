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ЦИК: явка избирателей превысила 60%

Сегодня, 22:05

В ЦИК сообщили предварительные данные о явке избирателей

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: AFP
ЦИК: явка избирателей превысила 60% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/10d/01d/5ca10d01dc5af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/10d/01d/5ca10d01dc5af.jpg Новости В ЦИК сообщили предварительные данные о явке избирателей

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 20:00, когда закончилось голосование, составила 63,62%.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии по результатам подсчета данных со 133 избирательных округов по всей стране. Общее количество территориальных избирательных округов – 199.

Наибольшая явка была зафиксирована во Львовской области (68,36%) и Киеве (68,14%), а самая низкая - в Черновицкой (54,43%) и Закарпатской (48,84%) областях.

Как сообщалось, по состоянию на 18:00, по данным Национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, ЦИК, явка , президентские выборы, выборы президента, выборы-2019

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Сегодня

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