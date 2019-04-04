Результаты выборов 2019: ЦИК подсчитала 100% голосов
Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко на 2,7 миллионов голосов по итогам голосования в первом туре
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными были признаны 1,18% бюллетеней.
К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 523 голосов).
Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 21 апреля 2019 года, проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, так как ни один из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов.
Инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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