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ЦИК зарегистрировала почти 100 новых народных депутатов

19 августа, 18:49

На данный момент Центризбирком зарегистрировал уже 238 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия

Центральная избирательная комиссия / Фото: AFP

На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Украина зарегистрировала первые 25 кандидатов народными депутатами Верховной Рады IX созыва, а теперь ЦИК утвердил еще 93 победителя выборов.

На на сегодняшнем заседании Центризбирком зарегистрировал 47 народных депутатов, избранных в многомандатном избирательном округе, а также 46 мажоритарщиков.

В частности, по списку партии "Слуга народа" зарегистрированы: Дмитрий Разумков (№1 в избирательном списке партии), Галина Янченко (№5), Михаил Федоров (№6), Александр Ткаченко (№9), Жан Беленюк (№10), Михаил Радуцкий (№18), Даниил Гетманцев (№20), Сергей Кальченко (№24), Егор Чернев (№26), Павел Сушко (№28), Юлия Диденко (№32), Михаил Ананченко (№34), Анна Коваленко (№35), Игорь Кривошеев (№37), Артем Ковалев (№45), Галина Третьякова (№54), Дарья Володина (№65), Оксана Гринчук (№67), Александр Сова (№70), Роман Мулика (№73), Евгений Брагарь (№76), Александр Салийчук (№79), Андрей Клочко (№83), Александр Кабанов (№87), Лада Булах (№89), Александр Мариковский (№91), Анна Колиснык (№94), Артем Нагаевский (№96), Василий Мокан (№103), Андрей Жупанин (№110), Евгения Кравчук (№112), Нелли Яковлева (№113), Сергей Гривко (№114), Петр Павловский (№115), Елена Винтоняк (№117), Остап Шипайло (№120), Ольга Совгири (№122), Павел Фролов (№126).

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От политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрирован Юрий Павленко (№25), от партии "Европейская солидарность" – София Федина (№5), Яна Зинкевич (№7) и Мария Ионова (№23), от партии "Голос" – Сергей Рахманин (№8), Ольга Стефанишина (№10), Владимира Цабаля (№12), Андрей Осадчук (№13) и Леся Василенко (№17).

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Кроме того, во время заседания были зарегистрированы народные депутаты, избранные в одномандатных округах: Ирина Борзова (округ №14), Геннадий Вацак (№16), Владимир Захарченко (№31), Юрий Корявченков (№33), Роман Каптелов (№36), Владислав Бородин (№38), Сергей Северин (№39), Александр Трухин (№40), Вадим Новинский (№57), Сергей Магера (№58), Михаил Лаба (№70), Геннадий Касай (№74), Евгений Шевченко (№76), Марина Никитина (№82), Николай Бабенко (№90), Анна Скороход (№93), Александр Дубинский (№94), Николай Галушко (№97), Сергей Бунин (№98), Александр Дануца (№99), Игорь Мурдий (№100), Юрий Кузбит (№101), Андрей Лопушанский (№125), Артем Черноморов (№131), Степан Чернявский (№138), Игорь Васильковский (№139), Андрей Боблях (№145), Анастасия Ляшенко (№148), Александр Ковальчук (№152), Александр Аликсийчук (№154), Игорь Василив (№164), Андрей Одарченко (№170), Юрий Здебский (№172), Дмитрий Любота (№177), Александр Литвинов (№178), Виктория Вагнер (№183), Игорь Марчук (№193), Олег Арсенюк (№195), Елена Лыс (№201), Максим Заремский (№202), Георгий Мазурашу (№203), Валерий Божик (№204), Максим Зуев (№207), Валерий Зуб (№209), Александр Юрченко (№211), Николай Тищенко (№219).

На данный момент были зарегистрированы уже 238 народных депутатов.

Напомним, что одним из последних стал известен победитель в 210-ом округе, народным депутатом в котором избрали Приходько Б. В.

С полным списком будущих парламентариев Рады девятого созыва вы можете ознакомиться в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Итоги выборов и новая Рада

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ЦИК парламентские выборы народные депутаты выборы в парламент

Источник: Сегодня

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