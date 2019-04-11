Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Фото: Сегодня

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5dc/814/5ca5dc8149c5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5dc/814/5ca5dc8149c5a.jpg 2019-04-11T07:51:00+03:00 Новости Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Дебаты вокруг дебатов, устроенные кандидатами в президенты Украины, прошедшими во второй тур выборов, основательно подогрели интерес общества к этому элементу избирательной кампании. Сайт "Сегодня" разобрался, почему столько шума вокруг дебатов, кому они выгодны, когда состоятся и увидим ли вообще дискуссию Петра Порошенко и Владимира Зеленского в прямом эфире.

Из истории дебатов

Первые предвыборные дебаты, ставшие классикой жанра, состоялись в Соединенных Штатах Америки в 1960 году между баллотировавшимися в президенты вице-президентом Ричардом Никсоном и сенатором Джоном Кеннеди. Эра телевидения наступила не так давно, и большинство американцев впервые смогли увидеть и оценить преимущества и недостатки обоих кандидатов. Накануне все были уверены в победе Никсона, имевшего больший опыт госдеятельности. Однако вице-президент был одет в неудачный костюм, нервничал, его лицо покрылось испариной. На фоне безукоризненно одетого и являющего собой образец успешности Кеннеди Никсон выглядел откровенно плохо.

"В итоге Никсон выиграл дебаты среди тех, кто их слушал по радио, и проиграл среди тех, кто смотрел по телевизору. И последних оказалось гораздо больше", – рассказал сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

С тех пор дебаты между кандидатами – неотъемлемый атрибут в демократических государствах.

"Нельзя сказать, что они играют ключевую роль на выборах. Обычно дебаты влияют на несколько процентов голосов избирателей, но этого часто хватает, чтобы вырвать победу", – отмечает Алексей Кошель.

В Украине за всю историю дебаты между победителями первого тура президентских выборов проходили трижды. В далеком 1994 году действующему президенту Леониду Кравчуку оппонировал экс-премьер Леонид Кучма. Первый президент Украины – прекрасный оратор, имевший большой опыт партийной и политической деятельности, публичных выступлений. Потому мало кто сомневался в его уверенной победе над "технократом" Леонидом Кучмой, привыкшим больше делать, чем говорить. Однако команда Кучмы пошла на предвыборную хитрость: им удалось сделать так, что сторонники экс-премьера оказались в первых рядах зрителей, задававших вопросы. Соответственно, на Леонида Кравчука посыпался град "неудобных" вопросов, в то время как Кучма отвечал на выгодные.

Два раунда дебатов состоялись между кандидатами в президенты Виктором Ющенко и Виктором Януковичем в 2004 году – перед вторым и перед третьим турами президентских выборов. Мнения относительно победителей тех дебатов разнятся. Так, профессор Киево-Могилянской академии, член общественной независимой внепартийной организации "Избирательная Рада UA" Алексей Гарань считает, что победил Виктор Ющенко. Хотя бы потому, что получил доступ к телевидению, прежде для кандидата недоступному. В свою очередь, политолог Владимир Фесенко отметил в комментарии сайту "Сегодня", что Ющенко показал гораздо меньше того, чего от него ожидали.

"Все думали, что Ющенко выиграет их в одни ворота. Но оказалось, что Янукович избрал правильную тактику, и получилась фактически ничья", – отметил Владимир Фесенко.

А вот на выборах 2010 года дебатов не было. Виктор Янукович проигнорировал этот формат дискуссии, и все время, отведенное законом на дебаты в прямом эфире, выступала и отвечала на вопросы Юлия Тимошенко.

Что говорит закон

Как пояснил сайту "Сегодня" глава КИУ Алексей Кошель, статья 62 Закона "О выборах президента" предусматривает обязательные теледебаты между кандидатами, вышедшими во второй тур выборов. Согласно закону, такие дебаты проводятся за счет госбюджета в последнюю пятницу перед днем повторного голосования в период между 19:00 и 22:00, и они должны длиться не менее 60 минут.

В случае неявки на дебаты одного из кандидатов все время передается тому кандидату, который пришел (что и было сделано в 2010 году). И даже если не придут оба кандидата, дебаты все равно состоятся.

"В таком случае, возможно, будут дискутировать между собой эксперты, журналисты, зрители. Но эфир все равно будет", – отметил Алексей Кошель.

Что же касается места проведения обязательных дебатов, то оно регламентировано другим документом – решением Центризбиркома от 2014 года. Таким местом является студия Общественного телевидения.

При этом законодательство не запрещает кандидатам проводить кроме обязательных любые другие дебаты. Но только за счет собственных избирательных фондов – финансировать их государство не будет.

Любопытно, что "обязательными" дебаты являются лишь с точки зрения их проведения. Для самих кандидатов участие в них – дело добровольное. В том смысле, что абсолютно никаких санкций за уклонение от встречи в прямом эфире с конкурентом на кандидата не накладывается. Правда, незадолго до первого тура нынешних выборов в парламенте был зарегистрирован законопроект, предусматривающий, что отказ кандидата участвовать в дебатах является основанием для снятия его с выборов. Однако проект этот пока еще даже не рассматривался, а эксперты относятся к подобным санкциям критически.

"Я противник такого подхода, – отмечает Алексей Кошель. – Считаю, что механизм наказания за неявку должен быть политическим. Если кандидат не явился и при этом не имеет каких-то мегаважных причин для этого, часть избирателей просто отвернется от него. И это наибольшее наказание для политика", – сказал глава КИУ.

Тактическая борьба

Но если время, место и условия дебатов строго регламентированы законом, почему вокруг предстоящей баталии столько шума и дискуссий? Напомним, что первым из кандидатов с инициативой провести дебаты выступил в телеобращении Владимир Зеленский. Кандидат назвал несколько условий будущей встречи: она должна состояться 19 апреля на НСК "Олимпийский", предварительно кандидаты должны сдать анализы на отсутствие в крови алкоголя и психотропных веществ.

Президент Петр Порошенко согласился на эти условия, однако выставил взамен свое: дебаты должны состояться раньше: 14 апреля. Как пояснил прессе спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, в штабе считают, что дебаты 19 апреля не дают времени повлиять на мнение избирателей, СМИ попросту не успеют проанализировать сказанное и донести до читателей суть дебатов.

По мнению экспертов, "дебаты вокруг дебатов" призваны в итоге обеспечить наиболее удобный для кандидата формат дискуссии, а заодно привлечь на свою сторону общественное мнение.

"Пока это тактическая борьба. И, на мой взгляд, на данный момент в этой борьбе выигрывает Зеленский. Во-первых, они вышли из глухого угла, в который их собирались загнать оппоненты. По крайней мере публично задекларировав, что Зеленский не боится дебатов, а наоборот, сам их инициирует. Во-вторых, формат телеобращений – это формат, более выгодный Зеленскому, чем Порошенко. Фактически Порошенко стал играть в заочных дебатах, а это более удобный и комфортный формат именно для Зеленского", – отмечает политолог Владимир Фесенко.

По его убеждению, формат ультиматумов предназначен, прежде всего, для сторонников того или иного кандидата, потому что именно сторонники всегда воспринимают такой формат положительно.

В то же время, по мнению политолога Вадима Карасева, в этих заочных "дебатах" пока что общественные симпатии выигрывает действующий президент.

"У Зеленского думали, что он не пойдет на стадион, но у Порошенко приняли вызов, и это, с точки зрения избирательной кампании, правильное решение. Можно говорить, что немного по очкам выигрывает президент. Но проблема в том, что ему нужно не по очкам выигрывать, а нокаутом", – говорит Вадим Карасев.

Дебаты под сомнением

Но станет ли в итоге встреча лицом к лицу двух кандидатов фактом? Эксперты настроены довольно скептически.

"Можно называть какие угодно даты и условия, но вопрос о том, когда и как пройдут дебаты, может решаться только в процессе согласования. Если не будет согласования времени, места, даты проведения – дебатов не будет. А вот эти ультиматумы с обеих сторон – "Я вас жду" – это для публики, не более того", – говорит Владимир Фесенко.

Политолог Вадим Карасев более категоричен. По его мнению, дебаты 14 апреля точно не состоятся, поскольку они не выгодны Владимиру Зеленскому.

"В случае дебатов 14 апреля Порошенко получает большую маржу. Если он выиграет дебаты, он информационно это очень сильно подаст, поскольку у него больше информационных ресурсов. А если проиграет или сведет к ничьей, то все равно это будет подано как победа. И будет достаточно времени, чтобы донести это публике. Что касается дебатов 19 апреля, то в этот день для Зеленского проигрыш на дебатах не так катастрофичен. Команда Порошенко просто не успеет "прокачать" ситуацию, оформить ее в информационный импульс соответствующей силы. Но все равно я склоняюсь к мысли, что и 19-го дебаты, скорее всего, не состоятся", – говорит Вадим Карасев.

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Глава КИУ Алексей Кошель также считает, что существует большой риск срыва встречи.

"Своими требованиями и дискуссией вопрос дебатов будет доведен до абсурда, и я не исключаю, что они не состоятся вообще", – отмечает Алексей Кошель.

"Рацио" против "эмоцио"

Но если встреча все-таки будет, насколько серьезно она может повлиять на итоговые результаты выборов? И у кого больше шансов выиграть дебаты? Эксперты весьма осторожны в своих прогнозах.

"Думаю, дебаты не станут переломным моментом избирательной кампании, полностью не изменят позиции, рейтинги. Разве что случится какая-то абсолютно непредвиденная ситуация. Мне кажется, гораздо большее влияние на выборы имела бы мощная двухнедельная агитационная кампания", – отмечает Алексей Кошель.

С другой стороны, по его словам, сложно отрицать, что интерес к дебатам, учитывая нынешние дискуссии вокруг них, будет огромным.

"Потому я, например, сторонник того, чтобы их было несколько. 19 апреля – официальные. А за несколько дней до этого – на НСК "Олипийский". Потому что на самом деле интерес огромен, а времени на официальные дебаты отводится немного. Что касается потенциального победителя, то здесь прогнозировать сложно. Порошенко имеет большой политический и управленческий опыт. А Зеленский – актерский опыт. А на дебатах важно и первое, и второе", – отмечает Алексей Кошель.

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По мнению Алексея Гараня, с точки зрения интересов избирателя важно, чтобы дебаты не просто состоялись, а были содержательными.

"На них существует запрос общества... Но важно, чтобы они были содержательными. Не ток-шоу, не соревнование, кто кого больнее ударит, а содержание: что я буду делать в рамках своих президентских полномочий? И тут мы видим, что один из кандидатов готов к дебатам в формате шоу, но от содержательных дебатов уклоняется. А потому есть риск, что, если дебаты не приобретут формат ток-шоу, он от них откажется", – говорит Алексей Гарань.

В свою очередь, Владимир Фесенко, наоборот, отмечает, что победить на дебатах сможет тот кандидат, который не будет злоупотреблять содержанием в ущерб эмоциям.

"Избиратели выбирают не рационально. Вот эта вся проблематика, даже социальная, как она освещается, подается – это интересно очень узкому кругу избирателей. Для широких масс избирателей, кроме экспертов и журналистов, не важны детали. На деталях начинают засыпать. А вот эмоции, контрвыпады – хорошая штука. Хороший уход от атаки оппонента и, наоборот, хлесткий удар – вот это будут обсуждать и это может понравиться", – отмечает Владимир Фесенко.

Тем не менее все эксперты склоняются к мысли, что кардинальных изменений в результат кампании дебаты не внесут. Ядерный электорат обоих кандидатов останется при своем мнении. Однако дебаты способны повлиять на выбор колеблющихся, на часть избирателей, голосовавших в первом туре за других кандидатов.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.