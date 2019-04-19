Дебаты кандидатов в президенты: Порошенко ответил на вопросы Зеленского по Иловайску и борьбе с бедностью

Порошенко ответил Зеленскому на обвинения по Иловайску и бедности в стране

Дебаты Порошенко и Зеленского. Фото: Сегодня

В ходе дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского накануне второго тура выборов первым вопрос задавал претендент на должность главы государства, который воспользовался помощью пользователей интернета.

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте сегодня: "Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео".

Так, Зеленский, держа в руке лист бумаги, зачитал целый ряд вопросов, объяснив, что их Порошенко поставили граждане Украины.

"Как так получилось, что Украина – самое бедное государство при самом богатом президенте в истории? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Не пробовали ли прожить на полторы тысячи хотя бы месяц? Почему не наказаны виновные за Майдан? Почему не сидят сторонники Януковича? Почему не снята неприкосновенность с депутатов? Выберите любой вопрос и отвечайте", – зачитал он.

В свою очередь, действующий глава государства Петр Порошенко отметил, что "мы сегодня видим позицию тотальной некомпетентности, достаточно просто посмотреть пресс-конференции и украинские телеканалы, где на каждый вопрос был ответ".

"У нас, оказывается, украинское государство командование виновато в том, что гибнут воины? У нас нет военной агрессии? Если бы вы были на фронте и видели, что происходит в Дебальцево и встречали наших воинов из Иловайска, и знали, какой кровью Украина заплатила за независимость, вы бы не задавали такие вопросы"

"Виновны за Иловайск и Дебальцево – Путин, российская армия и российская агрессия. Виноваты те, кто уничтожил украинскую армию, а мы ее, ценой чрезвычайных усилий, отсроили тогда, когда вы прятались от повесток", – добавил действующий президент.

Что касается борьбы с бедность, Порошенко отметил, что, если Зеленский знал, "в каком состоянии я принял страну в 2014 году – без денег на казначейском счете, в валютных резервах, вы бы не задавали этот вопрос".

"А вы в это время шутили, выставляли Украину проституткой в своих шутках. А тогда стоял вопрос, выживет Украина или нет. Мы, украинцы, тогда сохранили государство, мы сделали прорыв в ЕС, мы заместили утраченные российские рынки зоной свободной торговли с ЕС, я подчеркиваю, мне приятно констатировать, что мировые лидеры и финансовые организации признали, что за последние пять лет мы сделали больше, чем за четверть столетия до того. Где в это время были вы? В России?"

Отдельно глава государства подчеркнул, что сегодня, когда речь идет о должности президента, по его мнению, "самый большой риск – некомпетентность".

"Вы говорили, что будете учиться на должности президента и есть на это время. Вы сели бы в самолет, пилот которого сел за штурвал чтобы учиться? Легли ли бы вы под нож хирурга, который пришел в операционную, чтобы поучиться? Вы бы простили такую некомпетентность? А почему президенту это можно?"

Смотрите онлайн-трансляцию сайта "Сегодня" с дебатов на "Олимпийском".

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