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Дебаты между Порошенко и Зеленским: что об этом думают в ENEMO

Сегодня, 14:56

После результатов первого тура выборов резко встал вопрос дебатов между претендентами на президентское кресло

Фото: Сегодня
Дебаты между Порошенко и Зеленским: что об этом думают в ENEMO //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fe7/d57/5c6fe7d57cb54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fe7/d57/5c6fe7d57cb54.jpg Новости После результатов первого тура выборов резко встал вопрос дебатов между претендентами на президентское кресло

В Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которая уже признала прозрачность выборов президента Украины, считают необходимым проведение дебатов между кандидатами в президенты перед вторым туром.

Как заявил на пресс-конференции эксперт миссии ENEMO по вопросам выборов Пьер Петье, отсутствие дебатов перед первым туром нужно восполнить накануне второго голосования.

"Важность дебатов сложно переоценить, несмотря на их отсутствие перед первым туром кампания все-таки была конкурентной. Мы призываем и подчеркиваем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании", – сказал представитель международных наблюдателей.

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Как известно, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 14:30 2 апреля ЦИК обработал 92,2% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,22% голосов (проголосовали за него 5 658 978 человек), далее Петр Порошенко – 15,92% (2 982 052), Юлия Тимошенко – 13,39% (2 508 423).

Необходимость дебатов в прямом эфире между кандидатами в президенты признают и в Украине. И если Петр Порошенко и его команда заявляют о готовности, из штаба Владимира Зеленского пока нет однозначного согласия. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", что изменят дебаты перед вторым туром выборов президента, и на что стоит обращать внимание украинцам, чтобы определиться с выбором.

Смотрите также в сюжете "Сегодня", как отреагировали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский на результаты выборов в первом туре.


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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, ENEMO

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Источник:

Интерфакс-Украина

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