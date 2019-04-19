Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Дебаты на "Олимпийском": в центр стянули силовиков, а на НСК заканчивают монтаж сцен

Сегодня, 12:16

В центре стянули сотню силовиков, однако к вечеру их станет еще больше

Фото: Информатор

В Киеве на НСК "Олимпийский" полным ходом продолжаются работы по подготовке к дебатам кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. 

Так, возле входа на стадион установили несколько десятков рамок металлоискателей, а на самой спортивной арене уже завершается демонтаж двух сцен для кандидатов. 

При этом к стадиону стянули как минимум 100 сотрудников Национальной полиции, в ходе дебатов их количество увеличится до 10 тысяч.

При этом желающих посмотреть на дебаты силовики попросили не приносить с собой на спортивную арену петарды, газовые баллончики, файеры, еду, металлические предметы, а также такие, которые могут напоминать оружие.

Отметим, что вход на стадион будет открыт уже в 16:00, в 17:00 стартует развлекательная программа, выступления кандидатов запланированы с 19:00 до 20:00.

Также в пятницу в связи с дебатами на участках улиц возле "Олимпийского" ограничено движение транспорта. Изменилась работа и общественного транспорта столицы. При этом с 18:00 до 19:00 на вход будут ограничены станции метро "Олимпийская" и "Льва Толстого", после завершения дебатов они будут ограничены на выход.

Ранее мы уже подробно сообщали, как на "Олимпийском" готовятся к проведению предвыборных дебатов.


Напомним, что 19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля ! 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, дебаты, нск олимпийский

Вы сейчас просматриваете новость " Дебаты на "Олимпийском": в центр стянули силовиков, а на НСК заканчивают монтаж сцен". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дебаты Порошенко с Зеленским и суд по делу Кати Гандзюк: темы дня

Сегодня, 11:28

На НСК "Олимпийский" и в эфире "Общественного" состоятся очные встречи претендентов на высший государственный пост

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео

Сегодня, 10:36

Штабы кандидатов утрясают последние формальности перед очной встречей претендентов на пост президента

Порошенко и Зеленский раскрыли карты: главные заявления кандидатов в президенты

Сегодня, 10:00

О чем говорили кандидаты в перерыве между первым и вторым туром

Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский": названо точное время начала

Сегодня, 09:37

Сегодня должны состояться два раунда очных встреч кандидатов на высший пост в государстве

«Ссоры, порой, случались»: Кабаева впервые рассказала про семью

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Утяшева с ребенком "покинула" РФ

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Стефанович рассказал о "войнах" между Пугачевой и Ротару

Украина заберет у России Кавказ и Кубань силой?

В чем польза бега для мужчин?

Модные футболки под любой наряд. От 49 грн

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство на Зеленского

Популярная певица стала участницей шоу «Зважені та щасливі»

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов