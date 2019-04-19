Дебаты на "Олимпийском": в центр стянули силовиков, а на НСК заканчивают монтаж сцен

В центре стянули сотню силовиков, однако к вечеру их станет еще больше

Фото: Информатор

В Киеве на НСК "Олимпийский" полным ходом продолжаются работы по подготовке к дебатам кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Так, возле входа на стадион установили несколько десятков рамок металлоискателей, а на самой спортивной арене уже завершается демонтаж двух сцен для кандидатов.

При этом к стадиону стянули как минимум 100 сотрудников Национальной полиции, в ходе дебатов их количество увеличится до 10 тысяч.











При этом желающих посмотреть на дебаты силовики попросили не приносить с собой на спортивную арену петарды, газовые баллончики, файеры, еду, металлические предметы, а также такие, которые могут напоминать оружие.

Отметим, что вход на стадион будет открыт уже в 16:00, в 17:00 стартует развлекательная программа, выступления кандидатов запланированы с 19:00 до 20:00.

Также в пятницу в связи с дебатами на участках улиц возле "Олимпийского" ограничено движение транспорта. Изменилась работа и общественного транспорта столицы. При этом с 18:00 до 19:00 на вход будут ограничены станции метро "Олимпийская" и "Льва Толстого", после завершения дебатов они будут ограничены на выход.

Ранее мы уже подробно сообщали, как на "Олимпийском" готовятся к проведению предвыборных дебатов.

Напомним, что 19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля !

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дебаты на "Олимпийском": в центр стянули силовиков, а на НСК заканчивают монтаж сцен". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"