Дебаты на "Олимпийском": возле спорткомплекса собрались сотни людей
Ранее президент пообещал, что будет ждать своего оппонента на спортивной арене с 14:00
В центре Киева возле НСК "Олимпийский" после полудня в воскресенье, 14 апреля, усилена охрана полицией. Внутри НСК, где должны состоятся дебаты, обустроена сцена для двух кандидатов и собрались журналисты.
Возле самого спорткомплекса и в кварталах по периметру дежурят даже конные полицейские.
Сотни людей, желающих попасть на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, анонсированные на 14:00. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай.
"Люди идут, как на Майдан. Тысячи. Поток, начиная от метро "Олимпийская" до "Дворца спорта". Зря Зе не пришел", – написал Гай, опубликовав фото потока желающих попасть на дебаты на спортивной арене.
Фото: Мирослав Гай/Facebook
"Сегодня" будут вести онлайн-трансляцию мероприятия.
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Напомним, ранее Порошенко заявил о том, что прибудет на стадион и призвал оппонента также прийти и провести дебаты. Администрация президента объявила аккредитацию на посещение главой государства НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля, в 14:00.
При этом Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал инцидент в эфире одного из телеканалов, когда он поспорил с Порошенко относительно формата предвыборных дебатов. Так, шоумен заявил, что оговаривалась дата дебатов на 19 апреля на НСК "Олимпийский".
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