Дебаты на "Олимпийском": Порошенко согласился подождать Зеленского и отвечает на вопросы

Порошенко сообщил, что будет выступать и отвечать на вопросы журналистов в течение 40 минут, за которые Зеленский может добраться до стадиона

Фото: Сегодня

Действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко пришел на дебаты на НСК "Олимпийский" в Киеве со своим оппонентом в президентской гонке Владимиром Зеленским в воскресенье, 14 апреля. Вместе с тем, Зеленский на дебаты не пришел.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию мероприятия.

Порошенко сначала несколько минут выступал на сцене перед "Олимпийским", после чего согласился выступить в пресс-центре спортивной арены, где установлены две трибуны для кандидатов. По его словам, он будет выступать и отвечать на вопросы журналистов 40 минут (до 15:00), в течение которых Зеленский, как он уточнил, сможет добраться до "Олимпийского" и принять участие в дебатах. Также Порошенко выразил надежду, что Зеленский уже вернулся из Парижа.

"Если господин Зеленский уже вернулся из Парижа, если для него Украина – превыше всего, мы ждем его для проведения дебатов ... Мы будем его приглашать ежедневно", – сказал Порошенко.

Фото: "Сегодня"

Стрим "Сегодня" с НСК "Олимпийский" смотрите ниже.

Напомним, что в центре Киева возле НСК "Олимпийский" после полудня в воскресенье, 14 апреля, собрались уже сотни людей, желающих попасть на дебаты кандидатов в президенты. Ранее Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал инцидент в эфире одного из телеканалов, когда он поспорил с Порошенко относительно формата предвыборных дебатов. Так, шоумен заявил, что оговаривалась дата дебатов на 19 апреля на НСК "Олимпийский".

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