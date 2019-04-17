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Дебаты Порошенко и Зеленского: Аласания сообщил, о чем договорились штабы

Сегодня, 23:27

Переговоры о недосказанном продолжат в телефонном режиме Семенов и Тимошенко

Фото: Сегодня

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что во время консультаций в МВД по дебатам на НСК "Олимпийский" штабы обоих кандидатов в президенты договорились о том, что трибуны поделят поперек, символику партий не будут использовать, артисты с песнями будут выходить по очереди. Также билеты поделят пополам, их кандидаты в президенты распространять сами. Концерты перед дебатами начнутся 19 апреля в 16:00.

Об этом он сообщил в сообщении на странице в Facebook.

Однако пока штабы не договорились о количестве вопросов, кто будет ведущим или ведущими, как будет организована трансляция, например, отдавать одну транляцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

"Переговоры о недосказанном продолжат в телефонном режиме Семенов и Тимошенко", – отметил Аласания. Он отметил, что оба кандидата придут на НСК и дебаты запланированы на 19 апреля около 19: 00-20: 00. Но Аласания подчеркнул, что это "красочное шоу" не будет дебатами.

"Общественное продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НСТУ 19-го апреля во временном промежутке от 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной Избирательной Комиссией). Завтра в похожем составе представителей штабов кандидатов как раз и собирает ЦИК. Посмотрим, к чему договорятся там, – резюмировал Аласания.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины. Надеемся услышать ответы на самые важные для украинцев вопросы. 

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля.

Отметим, с ночи на НСК "Олимпийский" начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.

Отметим, недавно глава МВД Арсен Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.


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Тег стадион, Порошенко, дебаты, Зеленский, Аласания

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Сегодня

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