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Дебаты Порошенко и Зеленского 14 апреля на НСК "Олимпийский": онлайн трансляция

Сегодня, 14:07

На главном стадионе страны кандидаты в президенты Украины должны отстаивать свою позицию

"Сегодня" ведут онлайн трансляцию с дебатов на НСК "Олимпийский"

До того, как Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", журналисты ждали появления Владимира Зеленского.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" для дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским. Накануне Петр Порошенко заявил о том, что прибудет на стадион и призвал Зеленского также прийти и провести дебаты.

Хотя Владимир Зеленский ранее заявлял, что придет на дебаты с Петром Порошенко 19 апреля в 19.00 на НСК "Олимпийский".

Политолог Олеся Яхно-Белковская рассказала, почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе , и объяснила, что очная встреча между действующим главой государства и кандидатом на пост президента Украины может состоятся под давлением общественного мнения.

В свою очередь в избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что с вероятностью в 80% дебаты между Порошенко и кандидатом в президенты, шоуменом Владимиром Зеленским не состоятся. Об этом сказал спикер штаба Олег Медведев.

Детальнее о том, как шла подготовка к дебатам, какие заявления делались кандидатами и как согласовывалось место и время дебатов, читайте на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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