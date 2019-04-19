Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": реакция соцсетей

Острые реплики разошлись на цитаты, а избиратели "остались при своем"

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Киеве на стадионе "Олимпийский" прошли долгожданные дебаты нынешнего главы государства Петра Порошенко и его соперника, шоумена Владимира Зеленского. Многие следили за происходящим в прямой трансляции с места событий, немало людей пришло и на стадион. При этом, люди активно делились впечатлениями в соцсетях. Кто победил в этих дебатах – "опытный переговорщик" Порошенко, или "яркий шоумен" Зеленский – мнения разделились. Однако, многие отмечают, что дискуссия кандидатов напоминала два монолога, поскольку выбрали две разные концепции.

"Круто, что это было. Но это были не дебаты. Это были два монолога с редкими панчами. Очень надеюсь, что оба приедут на "Суспильне". Без сильных модераторов содержательная беседа по сути невозможна", – пишет Павел Федосенко.

Некоторые считают, что действующий президент недооценил своего оппонента и Зеленский выглядел ярче.

"Два ожидаемых концепта. Петр: я опытный, я скала, хотя иногда ошибаюсь. Владимир: я учусь, но я честный и не буду воровать. Мне кажется Зеленский выглядит даже убедительнее", – считает Роман Цимбалюк.

Во время дебатов произошло несколько моментов, которые были неоднозначно восприняты украинцами. В частности, когда кандидаты стали на колени, чтобы почтить память защитников Украины, погибших на Донбассе, Владимир Зеленский повернулся лицом к публике, а Петр Порошенко – спиной к избирателям.

Сторонники Порошенко объясняют: действующий президент встал на колени перед флагом и поцеловал руку Татьяне Рычковой, которая потеряла в АТО мужа.

"Зеленский предложил поклониться матерям, потерявшим сыновей в АТО и стал на колени перед своими сторонниками, Порошенко – перед волонтеркой, которая потеряла в АТО мужа и перед украинским флагом. Видно, кто лучше ориентировался в ситуации", – отмечает Богодар Ковалив.

Также эта ситуация стала поводом для шутливых "фотожаб".

Кроме того, многих смутило поведение Владимира Зеленского во время исполнения государственного гимна Украины и "суржик", а также повышенный тон действующего президента, который расценили как чрезмерную эмоциональность.

А несколько фраз, прозвучавших от участников дебатов, уже стали "золотыми цитатами" в Facebook.

­Присутствующие во время дебатов на стадионе обратили внимание на то, что сторонники Владимира Зеленского начали покидать трибуны еще до окончания мероприятия.

"Фаны "зекоманды" по классике футбольных "кузьмичей" стали уходить с трибун за 10 мин до окончания дебатов, еще до конца речи своего кандидата, и это вызвало искренний смех. На контрасте было очень видно, что для многих по ту сторону забора приход на стадион был больше по "фанчику", – пишет Богодар Ковалив.

Сторонники Петра Порошенко "держались до последнего" и смогли пообщаться с президентом.

"В конце был хитрый ход Порошенко, когда фанзона Зе уже разошлась, а он вернулся на свою сцену и там еще говорил с поклонниками. Виглядело это так, будто фанаты Зеленского все быстро разбежались, а фаны Порошенко стойко оставались до конца", – делится Вячеслав Шрамович.

В целом, сторонники каждого из кандидатов считают, что именно он был убедительнее оппонента. Однако, главное – итоги выборов.

"Подытожу фразой женщины из толпы: "кто бы ни выиграл дебаты, главное, чтобы победила Украина". Посмотрим", – пишет Богодар Ковалив.

Напомним, "Сегодня" вели текстовую онлайн-трансляцию дебатов с НСК "Олимпийский", где можно ознакомиться со всеми подробностями, ключевыми заявлениями и важными моментами. Также читайте в материале "Сегодня" о том, как Порошенко и Зеленский шли к дебатам на НСК "Олимпийский" .

Тем временем, украинцы поделились, почему для них важны дебаты между кандидатами в президенты Украины.

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