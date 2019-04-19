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Дебаты Порошенко и Зеленского: в полиции сообщили, как будут пропускать на "Олимпийский"

Сегодня, 12:38

Полицейские будут проверят документы и сумки желающих попасть на стадион

Фото: "Сегодня", Людмила Грубник
Фото: "Сегодня", Людмила Грубник.

В связи с проведением в пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве дебатов кандидатов в президенты правоохранители будут проводить поверхностные проверки граждан возле спортивной арены, где установлены металлические рамки с ручными металлодетекторами. 

Как сообщил начальник столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко, это будет делаться в рамках превентивных мер, в первую очередь антитеррористической направленности.

"Мы просим граждан отнестись с пониманием и не брать с собой вещей, которые могут вызвать потенциальную опасность. Подозрительные вещи мы будем изымать, а граждан не допускать к месту проведения мероприятия, несмотря на приглашение или билеты. Также, согласно договоренностям между штабами обоих кандидатов, на мероприятии запрещено использование любой символики, кроме государственных флагов", – сказал Крищенко, уточнив, что их разрешено проносить только в виде полотнищ.

Проходы на стадион будут организованы с двух сторон. Выходы со станции метро будут перекрыты, но время еще согласовывается.

"Пропуск на стадион начнется с 16 часов, когда начнется концертная программа. Допуск в фан-зону будет перекрыт за 10 минут до начала дебатов. Поэтому те, кто желает попасть туда, должен это сделать заранее. Кроме того, дополнительные проверки будут осуществляться и в чаше стадиона, поэтому просим отнестись к этим действиям с пониманием. Предоставлять полицейским документы, сумки – это все делается для безопасности", - резюмировал начальник ГУ Нацполиции в Киеве.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 к НСК стянули около сотни силовиков, к вечеру их количество увеличится до 10 тысяч. Также на спортивной арене завершается монтаж сцен для кандидатов.


Также в пятницу в связи с дебатами на участках улиц возле "Олимпийского" ограничено движение транспорта. Изменилась работа и общественного транспорта столицы

Отметим, что 19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 22:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля! 

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Тег Киев, проверка, дебаты, нск олимпийский, металлодетекторы, Крищенко

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