Дебаты с Зеленским: Порошенко сказал, что его возмутило

Президент раскритиковал своего оппонента за слова о "повстанцах ЛНР и ДНР"

Петр Порошенко. Фото: AFP

Позиция кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского по ситуации на Донбассе и присутствии там российских военных опасна для Украины.

Об этом заявил его оппонент во втором туре выборов, действующий глава государства Петр Порошенко в эфире Общественного телевидения, куда он прибыл после дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Неприятная часть касается позиции моего оппонента: когда он назвал российских наемников и регулярные военные силы Российской Федерации "повстанцами ЛНР и ДНР". Почему это важно? За 5 лет мы сформировали мировую коалицию в поддержку Украины. 5 лет мы доказывали миру что у нас – российская агрессия", – сказал президент.

Такая позиция, по его словам, означает, что "у нас тут нет России, что украинцы бьются сами с собой, "ДНР" имеет определенный статус, что у нас тут гражданская война".

"Я предлагаю Владимиру Зеленскому самому решить, как объяснить это украинцам и всему миру: или это тотальная некомпетентность и он "зеленых человечков" тоже признает "повстанцами", или это связано с блоком, который использует российская пропаганда", – добавил Порошенко.

Он признался, что его возмутил такой подход его соперника.

"Нам нужен компетентный человек, который не позволит себе делать такие ошибки", – резюмировал глава государства.

Напомним, что во время эфира, когда Петр Порошенко уже прибыл в студию, сообщили о возможности теракта на Общественном телевидении.

Мы также писали, что по словам гаранта, он прибыл на телеканал, потому что того требует украинский закон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дебаты с Зеленским: Порошенко сказал, что его возмутило". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"