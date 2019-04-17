Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео

Штабы кандидатов утрясают последние формальности перед очной встречей претендентов на пост президента

Фото: Сегодня

Подготовка к дебатам нынешнего главы государства Петра Порошенко и его соперника, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" вышла на финишную прямую. Представители штабов кандидатов на высший пост в стране согласовали дату и время очной встречи претендентов на пост президента (19 апреля в 19:00). Сейчас в штабах решают, каким будет формат общения Порошенко и Зеленского.

Больше о том, как Порошенко и Зеленский шли к дебатам на НСК "Олимпийский" , читайте на сайте "Сегодня".

17 апреля

15:02 Говоря о предстоящих дебатах на "Олимпийском" и "Общественном" телевидении, в штабе Порошенко напомнили , что дебаты должны быть основаны на процедуре, одобренной Центризбиркомом.

Т.е., каждый кандидат должен выступить со вступительным словом до 5 минут, порядок выступления должен определяться путем жеребьевки, а вопросы друг другу должны задавать они сами, а не ведущий, который не может использовать оценочные суждения или выражать предвзятость к кому-либо из кандидатов.

14:24 Противостояние между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в течение последних недель и чехарда с "дебатами о дебатах" повлияла на избирателей и их определение с тем, за кого голосовать. Такое мнение озвучили политологи Владимир Фесенко и Алексей Гарань.

12:45 На дебаты с участием кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00, забронировано 12 тыс. мест.

07:39 Посол Канады в Украине Роман Ващук в интервью "Сегодня" подчеркнул, что такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира. По словам Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе.

03:55 Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что проверки на "Олимпийском" во время дебатов будут "глубокие и придирчивые", поэтому призвал не вступать в конфликты с правоохранителями и лояльно относится к просьбам показать сумки, применению металлоискателей и т.д.

01:45 Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийский". Кроме того, он анонсировал начало распространения билетов на дебаты на стадионе.

16 апреля

22:41 У Зеленского назвали стоимость его дебатов с Порошенко. Затраты будут возложены на обоих кандидатов.

22:34 У Зеленского рассказали, будут ли продаваться билеты на дебаты. Представитель штаба кандидата в президенты Дмитрий Разумков сообщил, что идея продавать билеты на дебаты действительно была, средства планировали направить на благотворительность, но это запрещает закон.

19:35 В НСК "Олимпийский" раскрыли подробности соглашения об аренде стадиона Порошенко и Зеленским . Как стало известно, спортивная арена была арендована с 9:00 до 00:00.

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18:27 В штабе Порошенко заявили, что Зеленский вынуждает их нарушить закон. У действующего президента напомнили о том, что участие в дебатах в эфире "Общественного" телевидения – требование закона. Однако в штабе действующего президент сделают все, чтобы дебаты состоялись "при любой погоде".

17:22 Стало известно, что у Зеленского и Порошенко договорились об аренде "Олимпийского" для дебатов . Командам кандидатов в президенты осталось договориться о точном времени и формате дискуссии.

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