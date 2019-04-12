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Дебаты Зеленского и Порошенко: на "Олимпийском" сообщили подробности переговоров

Сегодня, 14:19

На НСК "Олимпийский" не смогли подтвердить или опровергнуть, что представители кандидатов встретились на стадионе для переговоров

Фото: facebook.com/olympic.nsc
Фото: facebook.com/olympic.nsc.

НСК "Олимпийский" продолжает переговоры с представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского по поводу дебатов. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на пресс-службу спортивной арены.

"Кроме той информации, которая вчера была распространена в сети Интернет по поводу того, что ведутся переговоры и забронированы две даты – 14 и 19 апреля, – на сегодняшний день никаких новостей нет. Переговоры продолжаются", – цитирует агентство пресс-службу "Олимпийского".

При этом там ни подтвердили, ни опровергли информацию по поводу того, что представители кандидатов провели на "Олимпийском" встречу 11 апреля, однако не пришли ни к каким договоренностям. Причем на НСК от представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.

Накануне Порошенко напомнил Зеленскому, что он будет ждать его 14 апреля на 14:00 на дебаты на НСК "Олимпийский". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. А 19 апреля в 20:00 Порошенко будет ожидать Зеленского в студии "Общественного". Однако в ответ по телефону Владимир Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, однако не в студии, а на НСК "Олимпийский". В итоге оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате дебатов, когда они будут присутствовать оба. 

Также сообщалось, что глава НОТУ Зубар Аласания подчеркнул, что 19 апреля пройдут национальные теледебаты, даже если ни один из кандидатов не придет.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".


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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский

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