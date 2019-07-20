"День тишины" в Украине: КИУ фиксирует массовые нарушения

За агитацию в "день тишины" нарушителям грозит штраф

В Комитете избирателей сообщили, что его наблюдатели фиксируют массовыефакты нарушений действующего законодательства в "день тишины" 20 июля перед выборами в парламент Украины.

"20 июля в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Также за эти дни были размещены новые билборды, не имеющие выходных данных, но при этом выполненные в стилистике отдельных кандидатов и партий", – говорится в сообщении.

Наблюдатели организации сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. Также реклама кандидатов и партий активно присутствует в интернете, указали в Комитете избирателей Украины.

Ранее сегодня начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил о нескольких вызовов по проведению незаконной агитации в Киеве "день тишины".

Согласно закону о выборах народных депутатов, "предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы перед днем ​​голосования соответствующими службами местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления".

За агитацию в "день тишины" или в день выборов предусмотрены штраф от 850 до 1360 гривен для должностных лиц и от 510 до 850 гривен – для других граждан.

Напомним, что в столице полиция за период предвыборной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировала 642 нарушения в избирательной сфере. Также расследуется 38 уголовных производств.

Кроме этого, следователи Национальной полиции вызвали на допрос 97 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по фактам использования ими брендов других политических сил.

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