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Депутат Рады Пономарев победил кандидата от "Слуги народа" в 78 округе Запорожской области

24 июля, 02:27

Разрыв между кандидатами составил менее 5%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 78 в Запорожской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Пономарев с 36,84% (27 488 голосов). На втором месте оказался кандидат от партии "Слуга народа" Виталий Боговин с 32,43% (24 199 голос).

Напомним, Пономарев Александр Сергеевич родился 7 января 1962 года в городе Бердянск Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Бердянск Запорожской области, судимость отсутствует, суб ' объект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, запорожская область, результаты голосования, парламентские выборы, выборы 2019

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Сегодня

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