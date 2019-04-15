"Конец": В Украине появились провокационные борды в стилистике Порошенко

На бордах размещена надпись "Конец"

В воскресенье, 14 апреля, в разных городах Украины появились провокационные бигборды в стилистике Петра Порошенко с надписью "Конец". Соответствующими фото начали делиться пользователи социальных сетей.

В полиции уже начали проверку по данному факту. Как отметил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, данные бигборды размещены с нарушением законодательства.

"Согласно предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов", – отметил он.

По словам спикера, полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлено размещение политической рекламы данного содержания.

"В соответствии с частью 2 статьи 212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации – влечет наложение штрафа. Относительно лиц, разместивших такую ​​политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", – добавил Тракало.

По его словам, сами борды коммунальные службы снимут.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, на НСК "Олимпийский" должны были состояться дебаты между кандидатами в президенты. Однако, сам Зеленский на встречу не явился. В его штабе это объяснили тем, что будет ждать Петра Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля, о чем уже сообщалось заранее.

Как мы писали ранее, несостоявшиеся дебаты президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийском" перед вторым туром голосования посетили 15 тысяч человек, утверждают в Службе безопасности Украины. Эта цифра втрое больше, чем озвученная ранее Министерством внутренних дел.

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