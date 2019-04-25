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Епифаний рассказал Зеленскому о его "особой обязанности"

Сегодня, 18:30

Предстоятель украинской поместной церкви высказал свои ожидания от будущего президента

Фото: Getty Images

Перед будущим президентом Украины стоит особая задача – защищать страну от российской агрессии.

Об этом, поздравив его с победой на выборах, в своем письме к лидеру президентских выборов Владимиру Зеленскому написал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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"На Вас возлагается особая обязанность обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира", – цитирует предстоятеля пресс-служба ПЦУ.

Кроме того, глава ПЦУ призвал Зеленского способствовать сохранению независимости и единства Украины, продолжать евроинтеграцию и направленные на экономический рост реформы, бороться с коррупцией и стремиться к достижению справедливости в судопроизводстве.

Епифаний также надеется, что каденция Зеленского запомнится равным отношением государства к разным конфессиям и предоставлением верующим законных прав свободно выбирать юрисдикционную принадлежность своих приходов.

Он обещал будущему главе государства поддержку церковью всех его "конструктивных шагов", направленных на достижение этих целей.

"Поэтому, радуясь вместе с Вами по случаю Пасхи, желаю крепкого здоровья, сил, вдохновения, всех благ от Бога – духовных и земных по необходимости. Пусть Господь Воскресший благословляет все Ваши добрые дела – на благо Украины и украинского народа", – резюмировал Епифаний.

Напомним, что ранее к будущему президенту обратился также почетный патриарх ПЦУ Филарет, который выразил надежду, что Зеленский продолжит государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины.

Кроме украинских лидеров, Зеленский получил поздравления и от множества иностранных политиков: из Европы, США, Латинской Америки и даже Ближнего Востока.


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Тег выборы, религия, Зеленский, выборы 2019, Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины

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