Епифаний рассказал Зеленскому о его "особой обязанности"

Предстоятель украинской поместной церкви высказал свои ожидания от будущего президента

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Перед будущим президентом Украины стоит особая задача – защищать страну от российской агрессии.

Об этом, поздравив его с победой на выборах, в своем письме к лидеру президентских выборов Владимиру Зеленскому написал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"На Вас возлагается особая обязанность обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира", – цитирует предстоятеля пресс-служба ПЦУ.

Кроме того, глава ПЦУ призвал Зеленского способствовать сохранению независимости и единства Украины, продолжать евроинтеграцию и направленные на экономический рост реформы, бороться с коррупцией и стремиться к достижению справедливости в судопроизводстве.

Епифаний также надеется, что каденция Зеленского запомнится равным отношением государства к разным конфессиям и предоставлением верующим законных прав свободно выбирать юрисдикционную принадлежность своих приходов.

Он обещал будущему главе государства поддержку церковью всех его "конструктивных шагов", направленных на достижение этих целей.

"Поэтому, радуясь вместе с Вами по случаю Пасхи, желаю крепкого здоровья, сил, вдохновения, всех благ от Бога – духовных и земных по необходимости. Пусть Господь Воскресший благословляет все Ваши добрые дела – на благо Украины и украинского народа", – резюмировал Епифаний.

Напомним, что ранее к будущему президенту обратился также почетный патриарх ПЦУ Филарет, который выразил надежду, что Зеленский продолжит государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины.

Кроме украинских лидеров, Зеленский получил поздравления и от множества иностранных политиков: из Европы, США, Латинской Америки и даже Ближнего Востока.

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