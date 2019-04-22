Еврокомиссар Хан поздравил Зеленского с победой и призвал его продолжить реформы

Еврокомиссар Хан поздравил украинский народ с проявлением демократической зрелости

Фото: Getty Images

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой и призвал его активнее бороться с коррупцией и продолжать процесс реформ.

"Я поздравляю украинский народ с проявлением демократической зрелости, а избранного президента Владимира Зеленского с его победой. Этот результат – очень сильный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией и освобождения государства от олигархического захвата", – написал Хан на своей странице в микроблоге Twitter.

Он подчеркнул, что процесс реформ и реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС должны продолжаться полным ходом, чтобы украинский народ мог в полной мере ощутить от этого пользу. "В последние месяцы своего мандата я сделаю все возможное, чтобы поддержать Украину на этом пути", – сообщил Хан.

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