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Фацевич: Оперативные штабы полиции будут обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь

Сегодня, 02:40

Полицейские должны обеспечить законность транспортировки бюллетеней в окружные избирательные комиссии

Александр Фацевич. Фото из открытых источников
Александр Фацевич. Фото из открытых источников.
Фацевич: Оперативные штабы полиции будут обеспечивать безопасность во время подсчета голосов всю ночь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/439/e5c/5c5439e5c4486.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/439/e5c/5c5439e5c4486.jpg Новости Полицейские должны обеспечить законность транспортировки бюллетеней в окружные избирательные комиссии

Оперативные штабы полиции будут обеспечивать безопасность во время подсчета голосов после выборов президента Украины всю ночь. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. По словам заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича, цель работы правоохранителей — обеспечение безопасности в ходе подсчета голосов.

"Ваша задача — возьмите под жесткий контроль обеспечение безопасности во время подсчета голосов, недопущение провокаций, срыва подсчета голосов, реагирование на заявления и сообщения", – указал Фацевич.

Он также отметил, что еще одним вопросом является обеспечение перевозки избирательных бюллетеней и протоколов в окружные избирательные комиссии. "Должна быть соблюдена процедура. Полицейские должны обеспечить законность транспортировки бюллетеней", – добавил замглавы Нацполиции.

Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты

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Тег выборы, безопасность, бюллетени, выборы президента, Фацевич, выборы президента Украины

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Источник:

Интерфакс

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