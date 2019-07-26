Фракция "Европейской солидарности" в новой Раде: список народных депутатов

ЕС на выборах стала лишь четвертой. Но в парламенте вполне может упрочить свои позиции

Фото: AFP

В пятницу, 26 июля подсчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины завершен. В парламент проходят пять партий.

Сайт "Сегодня" уже опубликовал полный список депутатов в новой Раде. Несмотря на прогнозы социологов, партии экс-президента Украины Петра Порошенко не удалось сохранить за собой третье место в гонке в одномандатном избирательном округе. Европейская солидарность получила 8,1% голосов, отстав от "Батькивщины" на десятые доли процента. В мажоритарных округах кандидаты, выдвинутые ЕС, добыли столько же мандатов, что и представители "Батькивщины" – по два. Таким образом, ЕС теоретически должна была бы стать лишь четвертой по численности фракцией нового парламента.

Но есть один нюанс: в Верховную Раду по мажоритарным округам в качестве самовыдвиженцев прошли 12 народных депутатов, входивших во фракцию Блока Петра Порошенко в парламенте уходящего созыва. Столько "скрытых штыков" не имеет ни одна партия, прошедшая в будущий парламент. И это очень солидный резерв для расширения фракции в парламенте. Конечно, вовсе не обязательно, что нардеп, входивший в БПП при президенте Порошенко, захочет пополнить оппозиционную фракцию ЕС при президенте Зеленском. Тем не менее хотя бы часть самовыдвиженцев из БПП вольется в ряды ЕС. Учитывая, что у Юлии Тимошенко такого мощного резерва нет, ЕС вполне может обойти Батькивщину по численности в парламенте. А при определенных условиях даже соперничать с Оппозиционной платформой за звание крупнейшей оппозиционной фракции Верховной Рады IX созыва.

И конечно, остается интригой, пойдет ли в парламент сам Петр Порошенко. До этого единственным президентом, который после уходя с должности стал депутатом, был Леонид Кравчук.

Сайт "Сегодня" предлагает ориентировочный список народных депутатов, которые могут составить в парламенте фракцию Европейской солидарности. Перечень включает депутатов, прошедших в мажоритарных округах от ЕС, но не включает нардепов из БПП, выигравших выборы как самовыдвиженцы.

Фракция партии Европейская Солидарность

Порошенко Петр Алексеевич: родился 26 сентября 1965 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель Центрального совета Партии (председатель партии), Политическая партия "Европейская Солидарность", член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Парубий Андрей Владимирович: родился 31 января 1971 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Геращенко Ирина Владимировна: родилась 15 мая 1971 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Забродский Михаил Витальевич: родился 24 января 1973 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, командующий, десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины, беспартийный, проживает в Житомире, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Федина София Романовна: родилась 18 февраля 1984 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Джемилев Мустафа: родился 13 ноября 1943 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Зинкевич Яна Вадимовна: родилась 2 июля 1995 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, директор, коммунальное предприятие "Госпитальеры Днепра" Днепровского городского совета, беспартийнaя, проживает в Ровно, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Чийгоз Ахтем Зейтуллайович: родился 14 декабря 1964 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Бахчисарай Автономной Республики Крым, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Синютка Олег Михайлович: родился 14 февраля 1970 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна: родилась 5 июля 1972 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Герасимов Артур Владимирович: родился 23 августа 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Кубив Степан Иванович: родился 19 марта 1962 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Фриз Ирина Васильевна: родилась 25 сентября 1974 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, министр по делам ветеранов Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Южанина Нина Петровна: родилась 11 января 1965 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Луценко Ирина Степановна: родилась 7 февраля 1966 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Сюмар Виктория Петровна: родилась 23 октября 1977 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Арьев Владимир Игоревич: родился 31 марта 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Павленко Ростислав Николаевич: родился 19 августа 1976 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Величкович Николай Романович: родился 8 ноября 1972 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Алексеев Сергей Олегович: родился 9 февраля 1977, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Князевич Руслан Петрович: родился 28 июня 1974 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Саврасов Максим Витальевич: родился 7 августа 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Ионова Мария Николаевна: родилась 31 мая 1978 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Европейская Солидарность". Княжицкий Николай Леонидович: родился 2 июня 1968 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Европейская Солидарность". Избрание: одномандатный избирательный округ №116 Бондарь Михаил Леонтьевич: родился 17 ноября 1973 года в селе Бодячев Сокольского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Европейская Солидарность". Избрание: одномандатный избирательный округ №119

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что партии, которые не прошли в Верховную Раду, получат финансирование из госбюджета.

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