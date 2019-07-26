Фракция "Голоса" в новой Раде: список народных депутатов

У Вакарчука в парламенте будет маленькая, но гордая фракция

Фото: facebook.com/GolosZmin.

В пятницу, 26 июля подсчет голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины завершен. В парламент проходят пять партий.

Сайт "Сегодня" уже опубликовал полный список депутатов в новой Раде. В пятерку партий, сумевших преодолеть 5%-1 барьер вошла партия "Голос" Святослава Вакарчука. У "Голоса" – 5,82% поддержки избирателей, что дает партии 17 депутатских мандатов. Еще три депутата прошли от партии в мажоритарных округах.

Таким образом, в парламенте нового созыва новая на политическом небосклоне партия получит, минимум 20 мандатов. С одной стороны, это немного. С другой – именно партию "Голос" в стане президентской партии "Слуга народа" называют политической силой, с которой партия-победитель готова сотрудничать в парламенте.

Состоится ли это сотрудничество и какую форму приобретет сказать сегодня сложно. "Слуга народа" не нуждается в поддержке других парламентских политсил для формирования коалиции. Но вот в случае рассмотрения изменений в Конституцию такая поддержка президентской партии будет необходима. "Голос", декларирующий готовность кардинально менять страну вполне может стать младшим партнером СН, обещающей то же. Однако именно партнером: вряд ли люди, вошедшие в парию Вакарчука согласятся на роль статистов в спектакле "Слуги народа".

Сайт "Сегодня" предлагает ориентировочный список народных депутатов, которые могут составить в парламенте фракцию "Голос".

Фракция партии Голос:

Вакарчук Святослав Иванович: родился 14 мая 1975 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, музыкант, ООО "Суперсимметрия", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Клименко Юлия Леонидовна: родилась 5 октября 1976 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, вице-президент, советник ректора, университет "Киевская Школа Экономики", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Рудык Кира Александровна: родилась 14 октября 1985 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Железняк Ярослав Иванович: родился 20 октября 1989 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель отдела законотворческой работы, Политическая партия "Голос", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Устинова Александра Юрьевна: родилась 2 октября 1985, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Виннице, Избрание: по спискам партии "Голос". Макаров Олег Анатольевич: родился 24 июля 1965 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, партнер, руководитель юридического подразделения, АО "ЮФ "Василий Кисиль и Партнеры", беспартийный, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Юрчишин Ярослав Романович: родился 14 октября 1980 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Рахманин Сергей Иванович: родился 17 апреля 1969 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Бобровская Соломия Анатольевна: родилась 20 декабря 1989 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор, Общественная организация "Украинская Основа", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Стефанишина Ольга Анатольевна: родилась 14 мая 1983 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель министра, Министерство здравоохранения Украины, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Курдыдык Александр Александрович: родился 11 мая 1974 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "ДиЭлЭй Пайпер Украина", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Цабаль Владимир Владимирович: родился 25 апреля 1985 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, локальный партнер, ООО "МакКинзи и Компания Украина", член Политической партии "Голос", проживает в городе Буча Киевской области, Избрание: по спискам партии "Голос". Осадчук Андрей Петрович: родился 20 ноября 1971 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Костенко Роман Васильевич: родился 21 октября 1983 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, военнослужащий, Служба безопасности Украины, беспартийный, проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Лозинский Роман Михайлович: родился 20 января 1994 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер, МО "ПЛАСТ – НСОУ", беспартийный, проживает во Львове, Избрание: по спискам партии "Голос". Совсун Инна Романовна: родилась 21 сентября 1984 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель кафедры публичного управления, Университет "Киевская школа экономики", член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Василенко Леся Владимировна: родилась 31 марта 1987 года, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Голос", проживает в Киеве, Избрание: по спискам партии "Голос". Пипа Наталья Романовна: родилась 12 октября 1983 в городе Львове, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель ОО "Лучший Сихов", беспартийнaя, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос". Избрание: одномандатный избирательный округ №115 Рущишин Ярослав Иванович: родился 29 октября 1967 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор АО "Троттола", беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос". Избрание: одномандатный избирательный округ №117 Васильченко Галина Ивановна: родилась 24 октября 1983 года в селе Корничи Самборского района Львовской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по экономическим вопросам, ЧП "Корбиз", беспартийная, проживает в Пасики-Зубрицкие Пустомытовского района Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос". Избрание: одномандатный избирательный округ №118

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что партии, которые не прошли в Верховную Раду, получат финансирование из госбюджета.

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