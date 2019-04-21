Генсек НАТО поздравил Зеленского: "Украина – ценный партнер"
Столтенберг рассчитывает на продолжение сотрудничества с официальным Киевом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины.
Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что рассчитывает на продолжение сотрудничества Альянса и Украины.
"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", – написал генсек НАТО на своей странице в Twitter.
Напомним, ранее посольство США в Украине поздравило Зеленского с победой. Также представители США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко за пять лет работы на президентском посту.
Как сообщалось, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%.
Испортили бюллетени 1,5% избирателей.
При этом Центральная избирательная комиссия Украины уже ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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