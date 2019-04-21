Генсек НАТО поздравил Зеленского: "Украина – ценный партнер"

Столтенберг рассчитывает на продолжение сотрудничества с официальным Киевом

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что рассчитывает на продолжение сотрудничества Альянса и Украины.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", – написал генсек НАТО на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее посольство США в Украине поздравило Зеленского с победой. Также представители США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко за пять лет работы на президентском посту.

Как сообщалось, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%.

Испортили бюллетени 1,5% избирателей.

При этом Центральная избирательная комиссия Украины уже ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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