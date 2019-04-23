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Гройсман рассказал об общении с Зеленским

Сегодня, 03:15

Премьер-министр поздравил шоумета Владимира Зеленского с победой

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман уже пообщался по телефону с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, который лидирует в избирательной гонке. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Конечно, я имел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским, поздравил его с победой. Я считаю, что вызовы стоят достаточно серьезные, и надо все сделать для того, чтобы их преодолеть", – отметил премьер.

Ранее глава правительства Владимир Гройсман сообщил о результатах работы Кабмина за три года его премьерства. В частности, как отметил премьер-министр на своей странице в Facebook, был начат "капитальный ремонт страны".

Ранее Гройсман заявил, что в Украине необходимо продолжать все структурные реформы, а укрепление экономики и государственных институтов позволит адекватно реагировать на существующие вызовы.

По его словам, развитие авиации, морских портов и управление государственным долгом – в фокусе Кабинета министров.


Напомним, что в Украине прошло голосование во втором туре выборов президента. "Сегодня" ведут онлайн о ходе президентской гонки.

За пост главы государства борются действующий президент Петр Порошенко и кандидат Владимир Зеленский. По официальным данным ЦИК, явка на выборах достаточная, чтобы признать выборы состоявшимися. По состоянию на 20:00 превысила 62%. Наблюдатели продолжают собирать данные о нарушениях на выборах.

Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

Обработано 99.87% протоколов, соответственно подсчитаны 18 466 652 голосов. Недействительными признаны 2,31% протоколов.

  • Владимир Зеленский получил 73.22% голосов (13 523 028 избирателя)
  • Петр Порошенко получил 24.45​​​​​​​% голосов (4 516 240 избирателей).​​​​​​​

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Тег выборы, Зеленский, Гройсман

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