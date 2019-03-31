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Гройсман в Виннице проголосовал на выборах президента Украины

Сегодня, 13:40

Глава правительства на выборы пришел с супругой и рассказал, за какого кандидата голосовал

Скриншот
Скриншот.
Гройсман в Виннице проголосовал на выборах президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/098/dca/5ca098dca9e70.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/098/dca/5ca098dca9e70.jpg Новости Глава правительства на выборы пришел с супругой и рассказал, за какого кандидата голосовал

Премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал на выборах президента Украины. Сделал он это в Виннице, откуда сам родом. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

Глава правительства вместе с супругой под вспышки камер прошли в кабинки для голосования, где сделали свой выбор, после чего одновременно в одну и ту же урну их вбросили.

"Я рад иметь возможность сегодня голосовать в Виннице. Я рад, что все украинцы могут абсолютно свободно и спокойно выбирать свое будущее. Свой выбор мы (с супругой) сегодня сделали. Я отдал свой голос за кандидата, с которым связываю успешное будущее нашей страны", – сказал Гройсман.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко проголосовал в Киеве в доме офицеров. Туда он также пришел с супругой.

Также мы писали, как проголосовали другие кандидаты в президенты. Так, Олег Ляшко пришел с супругой Роситой, а Юлия Тимошенко с супругом и соратниками по политической силе. Они говорили о будущем Украины, а лидер оппозиции Александр Вилкул призвал украинцев прийти голосовать.

Отметим, в Украине уже полным ходом идет процесс голосования. Одним из первых из чиновников проголосовал мэр Киева Виталий Кличко, который приехал на избирательный участок на велосипеде.

Президентские выборы-2019 начались с курьеза – по состоянию на 9:00 в Киеве не открылись три избирательных участка. Также проблемы с избирательными участками возникли в Одесской области, Херсонской, и Запорожской областях. Всего в первый час по Украине были проблемы на семи избирательных участках. В свою очередь правоохранители уже получили почти 300 сообщений о нарушениях и открыли три уголовных производства. Самые частые заявления – агитация и фотографирование с бюллетенями.

С момента старта голосования прошло несколько часов. По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Украины составила 16,33% избирателей. Лидирует Запорожская область, там явка составляет 21.09%, дальше идет Луганская область – 20.61%, затем Полтавская – 20.55%. Больше узнать о ситуации на избирательных участках по всей Украине и за границей можно в материале онлайне событий "Выборы президента: главные подробности, фото и видео".

Смотрите также спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, голосование, Гройсман

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