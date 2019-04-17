Грузия, Казахстан и Финляндия: где смогут проголосовать украинцы, живущие в России

Всем украинским избирателям в России автоматически изменили избирательные адреса

Украинцам, живущим в России, придется преодолевать тысячи километров, чтобы проголосовать на выборах украинского президента. В России не будет работать ни один избирательный участок. Инициировал такое решение МИД Украины. Объясняют: иначе не могут гарантировать безопасность тамошним украинцам.

Всем украинским избирателям в России автоматически изменили избирательные адреса. Украинцы Ростова смогут сделать выбор в Грузии. Екатеринбурга и Новосибирска – в Казахстане. А жителям Москвы и Санкт-Петербурга – бюллетень выдадут в Финляндии.

На первый тур выборов президента Украины в Финляндии из России приехало всего 25 избирателей. И ни одного – в Грузию и Казахстан.

Напомним, в Центризбиркоме дали оценку первому туру выборов в Украине. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что выборы прошли относительно спокойно не только на территории нашей страны, но и за границей.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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